Tour de force per l’Inter, Inzaghi: “Ecco cosa ho chiesto alla squadra”

Il tecnico nerazzurro ha parlato prima del match col Verona valevole per l’ultima giornata del girone d’andata di Serie A

Inzaghi ha parlato prima di Inter-Verona. Il 2024 dei nerazzurri, che oggi con una vittoria sarebbero campioni d’inverno, sarà subito complicato dal punto di vista del calendario considerata la Supercoppa: “Ma alla squadra ho chiesto di pensare solo alla partita di oggi”, ha spiegato il tecnico a Dazn.

Tornato titolari Pavard e, soprattutto, Lautaro, il giocatore a cui l’Inter non può davvero rinunciare: “Lui e Dimarco (in panchina, ndr) hanno avuto problemi simili che non abbiamo sottovalutato. Con lo staff medico è stato fatto un buon percorso di recupero, stanno bene entrambi anche se poi ho fatto valutazioni diverse sull’impiego”, ha concluso.