Un Taremi non esaltante: il focus sulla sua stagione col Porto

Il centravanti iraniano, fortemente desiderato dall’Inter, ha dato l’impressione di essere sottotono rispetto alle passate annate. La conferma arriva dai suoi numeri

È Mehdi Taremi il dichiarato obiettivo per l’attacco dell’Inter a partire dalla prossima stagione. Il classe ’92 e il Porto sono, infatti, sempre più vicini alla separazione a titolo gratuito in estate e questa è una situazione che non può far altro che rendere particolarmente contenti i nerazzurri.

Già nella passata estate la formazione di Simone Inzaghi aveva rivolto a più riprese un pensiero nei confronti dell’ex Rio Ave, ad un tratto vicinissimo al Milan. Alla fine, proprio nel momento in cui i rossoneri e la prima punta iraniana sembravano essere ad un passo dall’unione l’un l’altro, Furlani e la restante parte della dirigenza del ‘Diavolo’ hanno poi portato a termine l’affare Luka Jovic, in netta crescita in quest’ultimo periodo.

Ad ogni modo resta proprio Taremi l’osservato speciale dell’Inter per il proprio attacco, club che ha in mente di ingaggiare l’attuale numero 9 della formazione lusitana a parametro zero in estate. Un eventuale affare in entrata che potrebbe, benissimo, finire per spingere Marko Arnautovic verso i saluti, centravanti che non ha ancora convinto a dovere proprio come Alexis Sanchez, altra pedina il cui addio pare praticamente scontato invece.

Appena 6 reti per Taremi in quest’avvio: l’iraniano ne realizza 20 a stagione a partire dal 2019

Mehdi Taremi, centravanti che resterà impegnato dal 13 gennaio all’11 febbraio col suo Iran per la Coppa d’Asia 2024, non sta disputando una stagione chissà quanto esaltante dal punto di vista dei numeri.

Rispetto alle passate annate infatti, in cui il classe ’92 era stato capace di mettere a referto almeno 20 reti a stagione a partire dal regular-season 2019-20, l’attuale numero 9 del Porto ha totalizzato appena 6 gol al fianco della formazione ora guidata da Sergio Conceicao, 3 di queste in campionato. Situazione che, magari, lascia intendere che il calciatore ha, probabilmente, la testa già da un’altra parte visto l’alto numero di reti realizzate dall’ex Rio Ave in questi ultimi anni, con l’iraniano sino a questo momento non ancora in grado di ripetersi in quest’avvio di stagione.