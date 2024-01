Colpo di scena Benzema: ci provano per davvero

L’ex Real Madrid sogna di ritornare in Europa dopo la recente rottura con l’Al-Ittihad. Non mancano neppure gli accostamenti all’Inter, nuova ipotesi al vaglio

È caos totale tra Karim Benzema e l’Al-Ittihad, società saudita che soltanto nella scorsa estate ha accolto il centravanti francese nel proprio campionato a titolo prettamente gratuito, complice l’accordo del classe ’87 giunto alla scadenza col Real Madrid.

Ottimo il rendimento offerto da parte del pluricampione d’Europa al fianco della formazione araba, club per cui il Pallone d’Oro 2022 ha realizzato 12 reti e 5 assist in 20 presenze complessive, un rapporto via via sgretolatosi sempre più fino a quando il calciatore non ha poi deciso di lasciare temporaneamente l’Arabia Saudita facendo poi perdere le proprie tracce. Questo uno dei motivi che ha poi reso definitiva la rottura tra la società giallonera il centravanti francese, con quest’ultimo desideroso di tornare in Europa già a gennaio.

Negli ultimi tempi, infatti, non sono mancati gli accostamenti ad alcuni dei club più importanti in Europa. Si è parlato di Arsenal ma anche di Inter, con Sebastian Frey (ex portiere nerazzurro) che una volta intervenuto sul canale twitch di Tv Play si è lasciato andare a queste dichiarazioni: “Benzema e il possibile approdo a Milano a gennaio? Da quello che ho sentito non è qualcosa da escludere. Marotta non ha detto sì a questa operazione ma non ha neppure smentito. Potrebbe diventare una possibilità in caso d’addio di Sanchez”.

Rumors inerenti all’Inter a parte c’è, però, anche la possibilità che l’esperto bomber 36enne possa tornare a rimettere piede in Ligue 1, campionato in cui ha preso via la carriera dell’ex Real Madrid, precisamente al fianco dell’Olympique Lione, club che in queste ultimissime ore ha mosso alcuni passi nei confronti del centravanti di attuale proprietà dell’Al-Ittihad.

L’Olympique Lione piomba su Benzema: il centravanti francese può tornare in Ligue 1

C’è l’ombra del ritorno all’Olympique Lione nel futuro di Karim Benzema, centravanti che a sorpresa potrebbe tornare a rimettere piede nel massimo campionato francese dopo un decennio.

A riferirlo è ‘RMC Sport’, fonte che ha parlato di questa possibilità nelle ultimissime ore rendendo noto l’interessamento della formazione francese per la prima punta classe ’87. Pare che il club transalpino sia pronto a provarci per il calciatore già a gennaio, anche se non sarà affatto semplice riuscire ad assicurarsi i diritti sulle prestazioni sportive di uno dei calciatori più significativi in Europa in questi ultimi quindici anni.

Di mezzo anche la questione economica, con Benzema che pur di tornare a rimettere piede al fianco della formazione ora guidata dal tecnico Pierre Sage dovrebbe necessariamente accettare di ridursi l’ingaggio. In secundis anche una questione di marketing, coi Sauditi che difficilmente accetterebbero di perdere uno dei calciatori più simbolici del proprio campionato dopo soli sei mesi dall’approdo dell’ex Real Madrid in Saudi Pro League.