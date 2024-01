Rinnovo con l’Inter: l’agente di Lautaro ‘gela’ i tifosi

Il rappresentante dell’argentino ha fatto il punto sul prolungamento di contratto del proprio assistito coi nerazzurri spiazzando tutti in questo modo

L’Inter e Lautaro Martinez, aiutati dall’entourage del ‘Toro’ di Bahia Blanca, continuano a lavorare costantemente al rinnovo di contratto dell’argentino, un rinnovo che ad oggi non è ancora arrivato.

Sino a poche ore fa la sensazione era quella che il potenziale prolungamento di contratto del Capitano nerazzurro potesse arrivare già a giorni, nello specifico a ridosso di Inter-Juve, big match della 23esima giornata di campionato in programma al ‘Meazza’ il prossimo 4 febbraio alle ore 20:45 eppure, nella giornata di oggi, sono arrivate le prime smentite. Smentite che hanno a che fare proprio con l’agente dell’ex Racing Club, calciatore per il cui potenziale rinnovo con l’Inter erano già spuntate fuori le possibili cifre (si è parlato di un nuovo accordo da 8 milioni di euro a stagione fino al 2028).

Camano (agente Lautaro): “Nessun accordo per il rinnovo con l’Inter, tanti aspetti di cui discutere”

Alejandro Camano, agente di Lautaro Martinez, ha concesso in queste ultimissime ore un’intervista in esclusiva davanti ai microfoni di ‘Radio Sportiva’, un’intervista in cui il rappresentante dell’argentino ha colto l’occasione per parlare a proposito del rinnovo di contratto del proprio assistito con l’Inter. Queste le sue dichiarazioni:

“A che punto sono le discussioni per il prolungamento di contratto di Lautaro? Ad oggi non c’è ancora alcun accordo. Raggiungere un’intesa non è facile, ci sono tanti aspetti di cui discutere in un qualsiasi affare. Stiamo parlando costantemente con l’Inter, ma quel che conta ad oggi è il momento di forma che sta attraversando la squadra e il fatto che Lautaro sia felice. C’è ancora tempo per parlare del suo futuro, il calciatore ha un accordo che resterà in essere per altri due anni e mezzo”.