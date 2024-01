Tegola pesantissima: fuori 10 settimane

Il bomber va ko. L’infortunio lo terrà ai box per almeno due mesi e mezzo. Inter, cosa accade ora

È quello di Tajon Buchanan il solo ed unico colpo in entrata battuto dall’Inter in questa finestra di calciomercato invernale; E probabilmente anche l’ultimo a meno di un’uscita anticipata, ad oggi non prevista, di Alexis Sanchez.

Il cileno finirà infatti, salvo clamorosi colpi di scena, per fare le valigie da Milano a giugno. Una situazione, questa, che costringerà i nerazzurri a cambiare qualcosina all’interno del proprio reparto avanzato. Non per nulla, il designato successore dell’ex Barcellona e Arsenal sarà senza ombra di dubbio Mehdi Taremi, calciatore per cui Marotta e Ausilio sono da tempo a lavoro.

La trattativa per l’iraniano procede sempre più verso le fasi finali. Già nella serata di mercoledì 24 gennaio, infatti, la dirigenza interista ha incontrato Federico Pastorello, agente che tiene sotto custodia Stefan de Vrij e figura che rientra nell’entourage del centravanti di attuale proprietà del Porto, in scadenza a giugno.

La volontà dei nerazzurri è quella di appropriarsi del classe ’92 a mezzo di un accordo biennale con opzione da 3/3,5 milioni di euro più bonus. Va detto, però, che quello di Taremi non è il solo ed unico nome individuato dalla società Inter per l’attacco che verrà.

Un altro profilo che trova posto dalle parti di ‘Viale della Liberazione’ è quello di Anthony Martial, calciatore anche lui giunto alla scadenza del contratto col Manchester United e che va verso la separazione dai ‘Red Devils’ a titolo gratuito in estate. Il club meneghino, da tempo ormai, ha rivolto un pensiero in favore del classe ’95 in ottica di giugno, attaccante che nel frattempo ha rimediato un nuovo guaio fisico non da poco conto.

Problema all’inguine per Martial: il francese si è operato e resterà fuori per 2 mesi e mezzo

L’infortunio rimediato da Anthony Martial durante l’ultima gara disputata dalla formazione di Erik ten Hag ha costretto l’attaccante francese a sottoporsi a un intervento chirurgico negli scorsi giorni.

Il classe ’95 è finito ko a seguito di un problema all’inguine, guaio che lo terrà ai box per 10 settimane, proprio come comunicato dal suo club d’appartenenza. Ammontano a 13 i gettoni raccolti in questa prima parte di campionato dall’ex Siviglia con indosso la maglia del Manchester United, club che negli anni ha dovuto fare continuamente i conti con gli innumerevoli problemi fisici rimediati dal suo attuale numero 9.

Una situazione, questa, che al tempo stesso rischia di stravolgere i piani dell’Inter in ottica di giugno, club che non ha mai preso in considerazione la candidatura del francese per gennaio ma che potrebbe finire per attuare nuove riflessioni in vista dell’estate dopo l’ennesimo infortunio rimediato da Anthony Martial nell’arco della propria carriera.