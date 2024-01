Lautaro famelico: gol e trofei, nove negli ultimi tre anni

Il Capitano nerazzurro, il cui rinnovo con la formazione di Inzaghi non ha ancora raggiunto la fumata bianca, sta continuando a rendersi protagonista con l’Inter

Era e resta Lautaro Martinez il principale punto di forza dell’Inter, calciatore che pare aver raggiunto una consapevolezza maggiore nei propri mezzi dal momento in cui la società nerazzurra gli ha consegnato la fascia da Capitano nella passata estate. Un gesto, questo, che ha responsabilizzato ancor di più un leader nato come il ‘Toro’ di Bahia Blanca.

La volontà dell’Inter è quella di proseguire il proprio cammino con l’argentino per tanti altri anni, ragion per cui sono iniziate da tempo le negoziazioni con l’entourage del calciatore per il potenziale rinnovo di contratto del classe ’97 col club meneghino, un rinnovo ad oggi non ancora arrivato.

A gettare benzina sul fuoco ci ha pensato negli scorsi giorni Alejandro Camano, agente di Lautaro che si è così espresso sul prolungamento di contratto (non ancora concordato) del proprio assistito: “Ad oggi non c’è ancora alcun accordo per il rinnovo. Raggiungere un’intesa non è facile, ci sono tanti aspetti di cui discutere in un qualsiasi affare. Stiamo parlando costantemente con l’Inter. C’è ancora tempo per parlare del suo futuro”.

Ad ogni modo ci sono tutti i presupposti affinché la tanto attesa fumata bianca giunga prima del previsto, se non altro per via del fatto che stiamo pur sempre parlando di un calciatore che – oltre ad aver contribuito in parte attiva alla crescita costante avuta dai nerazzurri nelle passate stagioni – ha vinto tantissimo in questi ultimi anni.

Lautaro un vincente nato: l’argentino sogna ora il titolo di Capocannoniere e la seconda stella con l’Inter

Nove trofei conquistati da Lautaro Martinez negli ultimi tre anni. Non possiamo, quindi, che fare riferimento allo Scudetto, alle 2 Coppe Italia e alle 3 Supercoppe Italiane vinte dall’ex Racing Club nelle passate edizioni con l’Inter, fino ad arrivare alla Copa America 2021, alla Finalissima 2022 e al Mondiale conquistati dal classe ’97 nelle passate stagioni con l’ Argentina.

La crescita avuta dal ‘Toro’ di Bahia Blanca in questi ultimi anni passa anche sotto questo aspetto. L’argentino, che ha vinto tanto negli ultimi tempi, è ora affamato di nuovi successi. Lautaro è desideroso di conquistare altri trofei con l’Inter e non lo ha mai nascosto, neppure nelle interviste rilasciate precedentemente.

La sensazione avuta negli ultimi tempi è quella che i suoi compagni non riescano più a fare a meno del proprio capitano, quel che manca naturalmente, una volta arrivati a questo punto, sono la seconda stella col club meneghino e il titolo di Capocannoniere in A. Questi i prossimi obiettivi fissati da parte dell’attuale numero 10 della formazione di Simone Inzaghi nella propria testa.