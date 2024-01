Pavard non mette d’accordo tutti: “Pagato troppo”

Il parere del giornalista che non ha ancora cambiato opinione sul conto del centrale francese, protagonista di un’ottima gara anche contro la Fiorentina

C’è poco da fare, Benjamin Pavard sta continuando a rivelarsi un’assoluta garanzia per la squadra di Simone Inzaghi. L’ex Bayern Monaco, che a 27 anni vanta già 14 trofei in carriera (uno di questi con l’Inter, quello della Supercoppa Italiana ottenuta una sola settimana fa esatta), è stato in grado di fornire un’altra prestazione da urlo anche contro la Fiorentina, formazione che non è riuscita a interrompere l’imbattibilità di Yann Sommer che perdura ormai da 270′.

Sessantatré, in totale, i palloni toccati dal classe ’96 contro i viola, rimasto in campo per 83 minuti e dove al suo posto è poi subentrato Yann Bisseck. Due intercetti, due salvataggi compiuti, un tiro bloccato e quattro contrasti vinti dall’attuale numero 28 della formazione vicecampione d’Europa in carica, che non ha nemmeno subito un dribbling da alcun singolo componente della squadra di Vincenzo Italiano. Questi i numeri da segnalare in favore del forte difensore centrale francese contro i toscani.

Pavard ha inoltre fatto registrare nella serata di ieri una media di passaggi riusciti del 91%, sinonimo di quanto si stia rivelando azzeccato l’investimento compiuto nella passata estate da Marotta e Ausilio per il Campione del Mondo nel 2018 con la Francia. Un’operazione, quella che ha visto soltanto pochi mesi fa protagonista l’ex Bayern e Stoccarda, che ad ogni modo non ha ancora convinto tutti. A testimoniarlo le dichiarazioni rilasciate nelle scorse ore in piena diretta tv da parte di Ivan Zazzaroni.

Zazzaroni: “Pavard un buon giocatore che è costato troppo, non è mica Djalma Santos”

Ivan Zazzaroni, affermato giornalista sportivo oltre che direttore de ‘Il Corriere dello Sport’, una volta intervenuto dagli studi di ‘Pressing’ (programma condotto in prima serata su Canale 5) ha espresso il proprio parere su Benjamin Pavard in mondovisione, difensore che a detta del noto personaggio pubblico non ha nulla di così straordinario in fin dei conti. Queste le sue dichiarazioni:

“Devo essere sincero, Pavard non mi fa impazzire. Lo reputo sì un buon giocatore che, però, è stato pagato fin troppo visto e considerato il suo contratto in scadenza fra un anno. 30 milioni li considero altamente eccessivi proprio per questa ragione. È un buon giocatore, ma nulla più. Non è mica Djalma Santos (storico calciatore considerato tra i difensori centrali brasiliani più forti di sempre, ndr)”.