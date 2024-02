Chiudono per Lautaro: incontro e firma a Madrid

Novità importanti sul futuro dell’argentino, che non ha ancora raggiunto alcun accordo per il rinnovo di contratto con l’Inter

Lautaro Martinez e la propria squadra stanno continuando a rendersi protagonisti di ottime cose in stagione. Ammontano a 22, infatti, i centri realizzati in quest’avvio dall’argentino, un bottino che in parte ha permesso ai nerazzurri di piazzarsi al primo posto della classifica di Serie A.

Quattro le lunghezze che separano al momento i nerazzurri dalla ‘Vecchia Signora’, con addirittura un match in più rispetto alla formazione di Simone Inzaghi. Il ‘Toro’ di Bahia Blanca, quest’anno più che mai, sta riuscendo nell’intento di portarsi il peso dell’intera squadra sulle proprie spalle. La sensazione avuta, infatti, è quella che quest’Inter non possa fare a meno del proprio Capitano e numero 10, una pedina che a dire il vero l’intera dirigenza interista è pronta a blindare al più presto.

Da diverso tempo si è incominciato a discutere del rinnovo di contratto dell’ex Racing coi nerazzurri, sinora senza successo. “Le due parti non hanno ancora raggiunto alcun accordo tra loro per questa trattativa“. Queste le dichiarazioni rilasciate soltanto qualche settimana fa da Alejandro Camano, agente del classe ’97 che si è così espresso sul possibile rinnovo del proprio assistito con questa squadra. Un annuncio, questo, che ha di fatto gelato l’intera tifoseria interista.

Ad ogni modo, segnali incoraggianti sono poi arrivati nella serata di ieri, con l’AD nerazzurro Beppe Marotta che è così uscito allo scoperto sulla trattativa che vede in questo momento coinvolti l’intero ambiente Inter e Lautaro Martinez: “Ci vuole tempo, si tratta pur sempre di un contratto importante sia per lui che per noi. I rapporti sono veramente splendidi, dunque non vedo assolutamente preoccupazioni eccessive”.

A prendere la parola è stato poi il diretto interessato, che si è così espresso sulla questione nel post gara di Inter-Juventus davanti ai microfoni di DAZN: “A che punto siamo per il rinnovo? Ci stiamo lavorando. Cercheremo di trovare l’accordo il prima possibile, siamo sulla strada giusta. Sono molto felice di essere qui, anche la mia famiglia si trova bene a Milano. Non c’è nulla di cui preoccuparsi, c’è solo da parlare e trovare l’accordo“. A lanciare alcune novità inerenti a questa faccenda è stata poi ‘La Gazzetta dello Sport’.

Rinnovo Lautaro: la firma può arrivare a margine del match di ritorno con l’Atletico

La medesima fonte riferisce, infatti, che la firma dell’argentino sul suo nuovo accordo coi nerazzurri potrebbe arrivare già in questo mese o, nella peggiore delle ipotesi, a metà marzo, vale a dire a ridosso di Atletico Madrid-Inter, match in programma il prossimo 13 marzo al ‘Wanda Metropolitano’. Il vertice definitivo tra le due parti potrebbe, quindi, avvenire direttamente in quel di Madrid. Nel frattempo, il classe ’97 viaggia sempre più spedito verso la firma sino a giugno 2028. Di 8 milioni di euro a stagione, invece, il possibile e nuovo compenso economico dell’ex Racing Club, bonus esclusi.