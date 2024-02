ESCLUSIVO agente Kangasniemi: “Inizierà con l’Under 17. Ecco le sue qualità”

By

Le dichiarazioni rilasciate in esclusiva a Interlive.it dal rappresentante di Ilari Kangasniemi, talento finlandese neo arrivato in casa Inter

È Ilari Kangasniemi l’ultimo rinforzo per l’Inter U17. Il talento finlandese è approdato a Milano lo scorso 31 gennaio, sul gong quindi del mercato invernale.

I nerazzurri lo hanno acquistato a titolo definitivo dal SJK Akatemia, squadra riserve dell’SJK che milita nella massima divisione finlandese. Un importante colpo in prospettiva quello messo a segno dall’Inter. Interlive.it ha intervistato in esclusiva l’agente del difensore centrale classe ’07, Kalle Sormunen.

Come e quando ha conosciuto Ilari?

“Un anno fa io e la mia agenzia, la Fortis Nova, l’abbiamo visto giocare per la prima volta dal vivo. Successivamente, abbiamo deciso di iniziare a monitorarlo costantemente andando a seguirlo di persona ogni qualvolta metteva piede in campo con la propria Nazionale”.

Cos’ha notato in lui la prima volta che lo ha visto giocare?

“Era ben piazzato fisicamente, rapido nei movimenti e abbastanza bravo palla al piede. A colpirmi è stata la sua attitudine, per noi è fondamentale trovare giocatori con il giusto tipo di atteggiamento e lui appartiene a uno di quelli”.

Crede che un giorno Kangasniemi possa arrivare in prima squadra? In quali aspetti deve migliorare?

“La nostra speranza è quella che il ragazzo riesca ad arrivare in Prima Squadra già nei prossimi anni. Quel che è fondamentale per Ilari, in questo momento, è adattarsi il prima possibile allo stile e alla cultura italiana. Anche una conoscenza approfondita della lingua lo aiuterà a rendere nella miglior maniera possibile sul campo”.

Agente Kangasniemi a Interlive: “È un ragazzo eccezionale. Ecco il nostro auspicio”

Come è nata l’operazione con l’Inter?

“È stato semplicissimo finalizzare la trattativa con l’Inter. Massimo Tarantino e Marco Bof hanno fatto un lavoro eccezionale. Anche Filippo Cavadini, altra persona meravigliosa, e Richie Dorman dell’SJK Akatemia (società in cui militava Kangasniemi sino a poco tempo fa, ndr) ci hanno dato una grandissima mano nel portare a termine questo affare. Siamo contenti di essere riusciti a trovare un accordo”.

Come si strutturerà il suo percorso nell’Inter?

“Ilari è un ragazzo eccezionale, siamo sicuri del fatto che darà il cento per cento in ogni singolo giorno. Inizierà prima con l’Inter U17, ma il nostro auspicio è quello che il ragazzo possa riuscire ad aggregarsi alla Primavera nerazzurra a partire già dalla prossima stagione”.