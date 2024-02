Niente Roma-Inter, Inzaghi perde un altro centrocampista

Non solo Frattesi, nerazzurri costretti a fare a meno di un’altra pedina in mediana per il big match di domani

Manca sempre meno a Roma-Inter, appuntamento che prenderà il via domani all’Olimpico’ alle ore 18:00. A scendere in campo saranno, per l’appunto, l’attuale quinta forza del campionato contro la prima in classifica.

La formazione di Simone Inzaghi, reduce dall’importante vittoria interna per 1-0 contro la Juventus, dovrà vedersela contro la squadra di Daniele De Rossi, in netta crescita nelle ultime tre uscite (a certificarlo i tre successi rimediati consecutivamente contro Verona, Salernitana e Cagliari).

La brutta notizia per il tecnico piacentino è quella che Davide Frattesi, proprio come accaduto lo scorso weekend contro i bianconeri, non potrà essere del match a causa del risentimento miotendineo al retto femorale della coscia destra accusato negli scorsi giorni. Non solo, per i nerazzurri sono in arrivo altre brutte notizie.

Sensi out contro la Roma causa febbre

Stefano Sensi non è partito per Roma con il resto della squadra. A fermare il centrocampista, anche lui ex Sassuolo, qualche linea di febbre che impedirà al classe ’95 di essere a disposizione di Simone Inzaghi per l’ostico impegno di domani. Al suo posto convocato il giovane centrocampista classe ’04 Ebenezer Akinsanmiro, di nazionalità nigeriana.