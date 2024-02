Inzaghi tra i migliori allenatori internazionali del momento per rendimento e intelligenza tattica, potrebbe restare all’Inter a mezzo di un rinnovo di contratto nonostante le voci d’addio in caso di fallimento Scudetto

Non molti giorni fa in occasione della super sfida di campionato nonché scontro diretto per la lotta Scudetto fra Inter e Juventus, al termine della quale la formazione nerazzurra è riuscita a spuntarla con un pesantissimo gol ed una prestazione decisamente più convincente rispetto alla controparte bianconera, un elemento è stato premiato con grande orgoglio dalla dirigenza.

Trattasi dello stesso tecnico nerazzurro Simone Inzaghi, prescelto dalla Lega Serie A come miglior allenatore del mese di gennaio grazie al rendimento maturato nel corso delle giornate di campionato disputate sino a quel momento. Secondo riconoscimento per il piacentino nella stagione, a dimostrazione di quanto il momento di godimento dell’Inter non sia affatto circoscritto ad una fetta temporale ristretta ma ad un periodo che perdura con costanza e determinazione.

Sulla scia di quanto fatto finora, Inzaghi vorrà comunque non perdersi d’animo o mollare la presa. Perché da qui al termine della stagione mancano ancora tante partite e tante squadre da affrontare, di cui alcune davvero ostiche. Per poter ambire al ventesimo Scudetto della storia dell’Inter, infatti, serve soprattutto una forte mentalità. Ed è ciò che vuol portare e di cui vuole nutrire il suo organico, partita dopo partita.

Terminati i giochi di campionato, poi, molto nel futuro del tecnico potrebbe cambiare. E questa è cosa nota. In caso di mancata vittoria dello Scudetto, Inzaghi potrebbe dire addio al progetto tecnico di Appiano Gentile per fare spazio ad un nuovo nome in panchina. Un capitolo che si chiuderebbe dopo aver vinto davvero tanto in questi anni. In caso contrario, però, la dirigenza avrebbe in serbo per lui la discussione di un ulteriore prolungamento di contratto che dal giugno 2025 slitterebbe al giugno 2026. Altro anno, altra corsa.

Tare tesse le lodi di Inzaghi: “Scelta giusta, tra i migliori al mondo”

Per il momento, in ogni caso, i discorsi tacciono. Ma non tace chi come Igli Tare, vecchia gloria della Lazio ed ex direttore sportivo biancoceleste che ha fiancheggiato Inzaghi nel corso della sua esperienza capitolina, continua a tesserne gli elogi. Con merito.

“Quando abbiamo scelto lui alla guida della squadra sapevamo di aver fatto la scelta giusta perché è una persona molto profonda. Al di fuori può apparire scherzoso, ma poi dentro lo spogliatoio è uno che sa gestire le cose. Conosce bene il calcio e sono contento per lui, per i risultati. Penso possa fare ancora meglio, ormai è tra migliori allenatori al mondo“, ha commentato a ‘Radio TV Serie A’.