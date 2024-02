Bomba in diretta: “Grande cessione dell’Inter”

I nerazzurri rischiano di dire addio almeno ad un altro big in estate, ad annunciarlo un profondo conoscitore del nostro calcio

L’Inter sta vivendo un momento d’oro non soltanto sul campo, ma anche sul mercato. A testimoniarlo i due colpi, ormai in dirittura d’arrivo, inerenti a Taremi e Zielinski.

L’attaccante iraniano si accaserà, infatti, ai nerazzurri nell’arco della prossima estate a mezzo di un biennale con opzione da 3 milioni di euro a stagione. Stesso e identico tipo di discorso per il centrocampista polacco, che in verità ha già svolto negli scorsi giorni in totale segreto le visite mediche per conto del club meneghino.

La sensazione è quella che il classe ’94 possa aver già posto nero su bianco sul pre-contratto con la formazione vicecampione d’Europa in carica, che a sua volta accoglierà definitivamente l’attuale numero 20 del Napoli nel prossimo luglio tramite un triennale con opzione, in questo caso sui 4,5 milioni di euro a stagione.

Una situazione, questa, che in qualche modo potrebbe finire per spingere qualche big dell’Inter verso l’uscio della porta di Appiano. Ne è di questo avviso un profondo conoscitore del nostro calcio.

Caressa: “Con gli ingressi di Taremi e Zielinski un big dell’Inter potrebbe salutare in estate”

Fabio Caressa, noto giornalista oltre che affermato telecronista sportivo, una volta intervenuto sul proprio canale Youtube ha avuto tempo e modo di soffermarsi sulla situazione dell’Inter dal punto di vista del mercato. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“L’Inter si è già mossa per la prossima stagione bloccando due giocatori come Mehdi Taremi – attaccante dal sicuro rendimento – e Piotr Zielinski, centrocampista utilissimo che mi rappresenta un cambio in più sulla linea mediana proprio come sta accadendo con Frattesi. Questi due innesti mi fanno pensare a una squadra ancor più forte. Non so se questo preluda ad una cessione, perché tutti quanti noi siamo a conoscenza della situazione finanziaria dell’Inter, società magari costretta ad attuare anche quest’anno un’importante cessione”.