Morata brucia i tempi: i convocati di Simeone per Inter-Atletico

Scelta a sorpresa del tecnico argentino in vista della sfida di domani sera contro i nerazzurri. La decisione sull’ex attaccante della Juventus

Ci siamo, tra poco più di ventiquattr’ore prenderà il via Inter-Atletico Madrid, match valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League, con fischio d’inizio fissato alle ore 21:00 al ‘Meazza’.

Ad affrontarsi saranno, per l’appunto, la formazione di Simone Inzaghi – costretta a rinunciare agli infortunati Cuadrado e Acerbi – e quella di Diego Simeone, con quest’ultima orfana di Gabriel Paulista (out per una lesione muscolare alla parete addominale) ma non solo.

I ‘Colchoneros’ dovranno, infatti, fare i conti anche con l’infortunio rimediato da Alvaro Morata durante Siviglia-Atletico Madrid dello scorso 11 febbraio, sfida in cui il centravanti spagnolo ha riportato una distorsione del legamento laterale interno del ginocchio destro, oltre ad una contusione ossea.

I tempi di recupero dell’ex attaccante della Juventus si aggirano intorno alle 2 settimane di tempo, ma ciò nonostante il ‘Cholo’ ha deciso di non rinunciare al proprio numero 19 convocandolo, di fatto, per la sfida di domani sera in programma contro i nerazzurri.

L’elenco dei convocati di Simeone per la sfida con l’Inter: c’è anche Morata con Gabriel Paulista

A sorpresa, il tecnico dell’Atletico Madrid, Diego Simeone, ha deciso di inserire anche l’infortunato Alvaro Morata nell’elenco dei convocati per la sfida con l’Inter. Una decisione, questa, da attribuirsi a evidenti motivi di gruppo. Di seguito la lista completa:

Portieri: Moldovan, Oblak, A. Gomis

Difensori: J.M. Gimenez, G. Paulista, Savic, Molina, M. Hermoso, Reinildo

Centrocampisti: De Paul, Koke, Saul, S. Lino, M. Llorente, Riquelme, Vermeeren, Witsel, P. Barrios

Attaccanti: Griezmann, Depay, A. Correa, Morata