Steven Zhang è presidente dell’Inter da oltre cinque anni. In bacheca ha già messo sei titoli, uno in meno di Angelo Moratti

Sono settimane, anzi giorni decisivi per il futuro dell’Inter. Sulla testa di Zhang pende la rata del debito contratto con Oaktree: circa 275 milioni di euro, con gli interessi (altissimi) quasi 400 milioni da restituire entro il mese di maggio.

Non a caso negli ultimi mesi le indiscrezioni su una cessione del club sono state un susseguirsi continuo. Inter al fondo PIF, o a Investcorp. Oppure a un fondo statunitense. La volontà di Zhang, però, è stata sempre quella di restare al timone, di tenersi stretto il club acquistato nel 2016. E l’obiettivo sta per raggiungerlo, stando perlomeno alle ultime indiscrezioni dell’agenzia Reuters che parlano di accordo vicino con lo stesso Oaktree per il rifinanziamento/la estensione del debito.

Prima del big match con l’Atletico Madrid, Beppe Marotta ha dribblato la questione ma aggiunto – e questo è un indizio in ottica permanenza di Zhang alla guida della società – che “con la proprietà si parla di programmazione e di continuità aziendale. Il modello di Zhang ha regalato delle soddisfazioni e questo gli va riconosciuto”.

Un altro indizio? La presenza ieri al ‘Meazza’ di rappresentanti del fondo americano: “Poco sotto alla fila dei dirigenti interisti, c’erano alcuni top manager di Oaktree venuti per godersi la Champions – svela stamane ‘La Gazzetta dello Sport’ – Steven Zhang, sempre in contatto con Goldman Sachs e Raine Group, i due advisor, è impegnato personalmente nell’affare”.

Esistono anche delle altre ‘soluzioni’ sempre made in USA per il rifinanziamento del prestito, ma al momento il ‘rinnovo’ con Oaktree è quella più quotata. Le parti sarebbe davvero vicinissime a un’intesa che consentirebbe a Zhang e, di conseguenza all’Inter di respirare anche in vista della prossima campagna acquisti, dove comunque almeno un ‘sacrificio’ dovrebbe essere fatto.

Zhang dietro ai Moratti per titoli vinti

Assente da Milano da oltre sei mesi, Zhang è ad oggi il terzo presidente più vincente della storia dell’Inter. Sei i trofei vinti, dallo Scudetto con Conte alla Supercoppa dello scorso gennaio in Arabia. Appena uno in meno di Angelo Moratti, anche se quest’ultimo vinse ben due Coppe dei Campioni.

Ad oggi appare irraggiungibile Massimo Moratti, che da patron nerazzurro conquistò la bellezza di 16 titoli, inclusa una Champions vinta a Madrid nel maggio del 2010. Champions che Zhang sfiorò tredici anni dopo, contro il Manchester City a Istanbul, lì dove l’Inter di Inzaghi ha compiuto il definitivo salto di qualità pur non alzando al cielo la coppa.