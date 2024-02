“Nessuno sa”: Arnautovic, confessione esplosiva dopo l’Atletico

L’austriaco ha siglato la rete che ha valso l’1-0 finale in favore dell’Inter contro la formazione di Diego Simeone. In programma tra tre settimane il ritorno al ‘Metropolitano’

C’è la firma di Marko Arnautovic nel successo raccolto nella serata di ieri dalla squadra di Simone Inzaghi sull’Atletico Madrid, che a sua volta ha dovuto arrendersi per 1-0 sotto i colpi di un’Inter mai doma. Innumerevoli le occasioni da gol create dai nerazzurri, passati in vantaggio soltanto al minuto 79.

Nonostante le due-tre palle gol miseramente fallite negli istanti precedenti di gara, l’ex Bologna non si è fatto trovare impreparato sulla respinta di Jan Oblak, spedendo in rete il pallone del vantaggio Inter, attesa al ‘Civitas Metropolitano’ il prossimo 13 marzo.

L’austriaco, nominato MVP della gara al termine del match, ha avuto l’arduo compito di sostituire l’infortunato Thuram, costretto al cambio a fine primo tempo. Da valutare le condizioni del francese in vista dei prossimi impegni (col classe ’97 che al momento viaggia spedito verso il forfait contro Lecce e Atalanta, gare in programma il 25 e 28 febbraio).

“Ha avuto un problemino su quello scatto con Witsel, poi col tiro in porta ha sentito indurirsi l’adduttore destro. Speriamo di non perderlo per tanto tempo”. Queste le dichiarazioni rilasciate dal tecnico piacentino a fine gara sulle condizioni dell’ex Borussia M’Gladbach, chiamato a sottoporsi nella giornata di domani a esami clinico-strumentali.

Regna forte apprensione in casa Inter per l’infortunio del proprio numero 9 anche se, al momento, quel che conta è essersi portati a casa questo primo round contro l’Atletico (con la speranza che anche Thuram possa prendere parte alla gara di ritorno).

Si tratta del quarto centro stagionale per Arnautovic, il secondo in Champions League. L’auspicio è quello che la rete siglata nella serata di ieri possa trasmettere maggior consapevolezza nei mezzi del classe ’89, che spesso e volentieri prova a sbattersi di qua e di là in campo, ma senza successo. Ne è di quest’avviso anche Hakan Calhanoglu, che in mattinata ha deciso di sostenere pubblicamente il proprio compagno di squadra in questo modo.

Calhanoglu: “Arna, nessuno sa quello che fai dietro le quinte. Sono felice per te, fratello”

Hakan Calhanoglu – autore di una prova a dir poco sottotono nella serata di ieri – ha deciso di omaggiare pubblicamente il proprio compagno di squadra, Marko Arnautovic, con una dedica speciale, rilasciata nelle scorse ore via social.

Tramite una stories pubblicata sul proprio profilo Instagram, infatti, il forte centrocampista turco ha speso belle parole nei confronti del numero 8 nerazzurro. Questo il testo della didascalia: “Nessuno sa cosa fai da dietro le quinte. Il sangue, la fatica e la dedizione che ci metti. So cosa significa, fratello, e sono felice per te”. Testimonianza, questa, che certifica tutta l’importanza che ricopre l’austriaco all’interno dello spogliatoio nerazzurro.