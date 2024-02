Inzaghi e tutto l’ambiente nerazzurro in allarme per le condizioni del francese, uscito all’intervallo per una contrattura all’adduttore destro

L’infortunio di Marcus Thuram è la nota stonata del match con l’Atletico. La più grande, perché poi ce n’è anche una seconda: ovvero il risultato di 1-0, che certamente sta stretto all’Inter in proporzione al dominio del secondo tempo nonché alle tante occasioni da gol create e sciupate.

Il francese è stato costretto a uscire all’intervallo per un problema muscolare, nella fattispecie per una contrattura all’adduttore destro: “Ha avuto un problemino su quello scatto con Witsel, poi col tiro in porta ha sentito indurirsi”, ha spiegato Simone Inzaghi nel post gara. In casa Inter c’è ovviamente grande apprensione: “Speriamo di non perderlo per tanto tempo“, ha aggiunto preoccupato il tecnico interista.

Gli esami a cui si sottoporrà il classe ’97 chiariranno l’entità del guaio fisico, ma sicuramente salterà la gara col Lecce di domenica e, molto probabilmente, il recupero con l’Atalanta fissato a mercoledì 28. L’obiettivo è averlo quantomeno a disposizione per la sfida di ritorno con la squadra di Simeone, in programma il 13 marzo.

Al posto di Thuram è entrato Arnautovic, che dopo aver fallito due clamorose palle gol ha segnato, con la complicità di Lino, la rete che ha regalato la vittoria a Lautaro e compagni: “È uno dei gol più importanti della mia carriera – le parole dell’austriaco a Sky Sport’ – Per me non è stato un periodo facile, dopo gli infortuni mi serviva tempo. Nelle ultime settimane non ho fatto gol, stasera ne ho sbagliato due che dovevo fare, ma i tifosi e i compagni mi hanno fatto sentire che erano dietro di me. Loro mi hanno dato l’energia per metterla dentro”.

Arnautovic titolare a Lecce

In questi ultimi mesi di stagione, Arnautovic sarà chiamato a far cambiare idea a Marotta-Ausilio, intenzionati a disfarsene nel prossimo calciomercato estivo. Di sicuro domenica partirà titolare al ‘Via del Mare’, contro il Lecce.

Con lui potrebbe esserci Alexis Sanchez, ieri entrato negli ultimissimi minuti. Il cileno e Arnautovic sono stati elogiati dallo stesso Inzaghi in conferenza stampa: “Mi stanno soddisfacendo per come giocano, devono continuare così. D’ora in avanti avranno sicuramente più spazio. Arnautovic è entrato benissimo, eravamo dispiaciuti per le occasioni sprecate, però gli attaccanti devono preoccuparsi di più quando non hanno occasioni”. In Salento dovrebbe partire dal primo minuto anche Frattesi, il cui ingresso ieri è stato determinante.