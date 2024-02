Simeone ‘disperato’ dopo pochi minuti: il gesto ha fatto il giro del web

Il tecnico argentino si è reso protagonista di un simpatico siparietto, che fortunatamente non ha giocato a sfavore dell’Inter. Ecco cos’è accaduto nel corso del match d’andata con l’Atletico

Diego Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, era ben consapevole del pericolo a cui sarebbero andati incontro ieri sera lui e il resto dei suoi calciatori nella serata di ieri, tanto da aver inserito l’Inter tra le 4-5 migliori squadre al mondo alla vigilia di quest’importantissimo appuntamento, valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League.

Ad averla spuntata nella serata di ieri sono stati proprio i nerazzurri, a cui è bastata la sola rete siglata al 79′ dal neo entrato Marko Arnautovic per aggiudicarsi, sostanzialmente, il primo tempo di questo doppio confronto coi ‘Colchoneros’. Un match dominato in lungo e in largo dal club meneghino, soprattutto a centrocampo dove a non essere passata inosservata è stata la prestazione sfornata da Nicolò Barella, autore di una gara superlativa a differenza dei propri compagni di reparto Hakan Calhanoglu ed Henrikh Mkhitaryan, entrambi sottotono rispetto alle prestazioni a cui ci hanno abituato in passato.

Proprio il forte centrocampista ‘made in Italy’ è riuscito a ‘trotterellare’ in campo di qua e di là, spedendo talvolta importanti palloni a centro area (su tutti quello in favore di Lautaro Martinez, che a sua volta non è riuscito a piazzare verso l’angolino il colpo di testa parato poi tranquillamente dal portiere avversario Jan Oblak). Questa l’occasione generata dall’ex Cagliari pochi istanti dopo il problemino accusato dinanzi alla panchina di Diego Simeone, tecnico che dal canto proprio si è distinto per un gesto che non è affatto sfuggito alle telecamere.

🔴⚪️ Simeone en estado puro: ¡pidió el cambio para Barella! ✍️ @JaviGomara https://t.co/sggiDJRmyd — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) February 21, 2024

Simeone chiede il cambio per conto di Barella: era tutta una tattica quella del tecnico argentino

Nicolò Barella ha seriamente rischiato di ritrovarsi in panchina durante il primo tempo di Inter-Atletico Madrid a causa della ‘furbata’ (poi non riuscita) del tecnico avversario Diego Simeone.

Proprio il ‘Cholo’, infatti, una volta resosi conto del momentaneo problema riscontrato al ginocchio da parte del centrocampista sardo ha immediatamente chiesto il cambio per conto dello stesso classe ’97, che fortunatamente non ha avuto problemi nel proseguire la propria gara, anzi, lo stesso Barella è riuscito a mettersi in luce come uno dei migliori giocatori scesi in campo nella serata di ieri. A nulla è servita, dunque, la strategia attuata da parte del tecnico avversario, che sin dai primi istanti del match aveva già percepito come l’ex Cagliari fosse in grande spolvero. Un gesto, questo, che ha immediatamente fatto il giro del web.