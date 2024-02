Sensi si è operato ieri: ecco quando rientra

Intervento chirurgico in programma per il centrocampista dell’Inter ad un passo dal trasferimento invernale, Sensi rientrerà entro metà marzo

Messo in archivo il punteggio positivo maturato sul terreno di gioco di San Siro nella sfida serale contro l’Atletico Madrid del primo ottavo di Champions League grazie alla rete di Marko Arnautovic, l’Inter torna a guardare con concentrazione assoluta agli impegni di campionato.

Nessun passo falso ammissibile per Simone Inzaghi in una fase davvero delicata della stagione, visti i recenti scivoloni delle altre pretendenti al titolo ed il pugno di ferro della sua formazione in qualità di prima, meritevole classificata in Serie A. Le prossime partite parlano chiaro: ci saranno Lecce e Atalanta per chiudere il mese più corto dell’anno.

La sfida coi bergamaschi di Gian Piero Gasperini rappresenta un ulteriore scoglio da superare per avvicinarsi sempre più al sogno Scudetto. E al contempo, c’è pur sempre la Champions sullo sfondo. Con Marcus Thuram ko per infortunio muscolare sul quale si procederà con la massima cautela per potergli permettere una rapida guarigione entro il ritorno degli ottavi coi madrileni. Al suo posto, con ogni probabilità, scenderà nuovamente in campo proprio Arnautovic.

Rientro per metà marzo, Sensi operato nuovamente alla caviglia

Ma il centravanti francese non è l’unico ad essere indisponibile in questa fase tribolata della stagione. Inzaghi non può contare neppure sulle prestazioni di Stefano Sensi, il quale è stato sottoposto ad un intervento chirurgico già preventivato in passato con l’equipe medica per la rimozione di una placca alla caviglia impiantatagli lo scorso anno quando giocava ancora in prestito al Monza.

Il centrocampista, sempre più in fondo alle gerarchie del tecnico e vicinissimo alla cessione al Leicester City nel corso della passata sessione invernale di mercato, dovrà restare a riposo per almeno tre settimane. Il tempo utile per far sì che l’intervento possa stabilizzarsi e garantirgli massima operatività anche sui terreni di gioco. Verosimilmente, secondo le ultime stime, Sensi potrebbe tornare in gruppo a cavallo fra il 10 e il 17 marzo prossimi. Quando l’Inter dovrà affrontare proprio l’Atletico nella sfida di ritorno degli ottavi di Champions.

In ogni caso, l’ex Sassuolo è notoriamente fuori lista. Per questo motivo la sua presenza non influenzerà gli schemi mentali di Inzaghi in Europa. Ma potrebbe comunque tornare utile in campionato, laddove sarà necessario sfruttare il turnover per garantire al gruppo sempre massima freschezza energetica e lucidità nei momenti più duri da qui sino al termine della stagione. Poi il suo futuro sarà certamente lontano da Milano.