Futuro Inzaghi, decisione presa: Marotta rivela tutto in diretta

Le dichiarazioni dell’Ad nerazzurro Marotta prima del match Inter-Atalanta valevole per il recupero della ventunesima giornata di Serie A

Prima di Inter-Atalanta, Marotta ha risposto sul tema principale degli ultimi giorni: il rinnovo di Simone Inzaghi, finito nel mirino di alcune big inglesi visto il grande lavoro nell’ultimo anno e mezzo alla guida dei nerazzurri.

“Abbiamo avuto la fortuna e la capacità di aver scelto l’allenatore giusto – ha aggiunto l’Ad interista a ‘Dazn’ – Sta gestendo questo gruppo nel miglior modo possibile. Sicuramente gode della stima di tutto il mondo Inter, dalla società ai tifosi passando per la proprietà. E tutto per merito suo. Ha dimostrato grande capacità e competenza, vogliamo continuare con lui ma il rinnovo del contratto (in scadenza nel 2025, ndr) è una tematica che affronteremo al momento giusto. Lui vuole restare con noi e l’aspetto contrattuale rappresenta veramente un complemento rispetto a tutto questo”.

⚫️🔵#Lautaro premiato da Javier #Zanetti per aver superato quota 💯100 gol in Serie A con la maglia dell’#Inter.

Passaggio di consegne…👀 pic.twitter.com/DDurWJh2Jl — Interlive (@interliveit) February 28, 2024

Marotta ha poi dribblato la questione prolungamento di Lautaro: “Adesso il nostro compito è guardare il presente, dando un occhio al futuro cogliendo delle opportunità, come gli svincolati. Più avanti cominceranno le trattative per gli acquisti, poi i rinnovi di chi rappresenta parte integrante del nostro progetto. Raramente mi è capitato di avere professionisti così attaccati alla maglia. Chiaramente alcuni contratti andranno rinnovati, ma non c’è alcuna ansia né da parte nostra né da parte loro”.