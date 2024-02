“Vicino a prendere l’Inter”: annuncio clamoroso sulla cessione del club

La nota ufficiale non lascia più dubbi: la corsa è finita: “Vuole rendere l’Inter la migliore squadra di calcio del mondo…”

Zhang dice addio all’Inter? Le ultime notizie e, soprattutto, l’annuncio ufficiale di queste ore sono un segnale, o meglio una conferma sul prosieguo della sua avventura al timone del club.

Il ‘teatrino’ di Zilliacus è finito. Con una nota ufficiale dello studio legale che lo assiste, l’imprenditore finlandese ha infatti annunciato l’abbandono della corsa all’acquisizione della società nerazzurra.

“Gli avvocati di XXI Century Capital, la società di investimento appartenente al gruppo Thomas Zilliacus Mobile Future Works, coinvolta in un’offerta per l’acquisto della squadra di calcio dell’Inter, hanno annunciato oggi che la società ha interrotto il processo per provare ad acquistare l’Inter mentre Thomas Zilliacus punterà a ripulire il suo nome dalle false e malevole accuse che negli ultimi giorni sono emerse da fonti di Singapore”.

Il comunicato parla addirittura di accordo vicino con Zhang, prima del mandato d’arresto da Singapore nei confronti dello stesso Zilliacus, il quale lo scorso ottobre parlò in esclusiva a Interlive.it. E che, stando alla nota, “sta lavorando da ormai un anno alla costruzione di un consorzio che vuole rendere l’Inter la migliore squadra di calcio del mondo e una contendente permanente alla vittoria del campionato italiano e della Champions League. XXI Century Capital ha presentato un’offerta nel novembre 2023 ed era molto vicino alla conclusione di un accordo. Tale processo è stato ora deragliato dalle accuse false e dannose pubblicate per la prima volta sul Singapore Straits Times (ST), il quotidiano di punta in lingua inglese del media finanziato dallo stato SPH Media Trust di Singapore”.

Zhang si tiene l’Inter

Assente da Milano da oltre sei mesi, Zhang non ha mai risposte alle tante uscite pubbliche di Zilliacus. Più o meno sottotraccia ha lavorato per tenersi stretta l’Inter, della quale è presidente dal 26 ottobre 2018. In cinque anni e mezzo ha vinto sei titoli ed è vicino al settimo, lo Scudetto (che sarebbe il secondo dopo quello del 2021), che gli consentirebbe di raggiungere Angelo Moratti in quanto a numero di trofei vinti.

Stando alle ultime indiscrezioni provenienti dal mondo finanziario, Zhang è vicino a un accordo col fondo Oaktree per il ‘riscadenziamento’ (si parla di due anni) della rata del prestito di quasi 400 milioni (con gli alti interessi maturati dal 2021 ad oggi) che dovrebbe pagare a maggio.