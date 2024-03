Sanchez in grande forma: Inter-Genoa, scelta fatta

Il probabile undici nerazzurro che scenderà in campo lunedì sera contro la squadra di Gilardino, le ultime da Appiano

È in programma lunedì sera alle ore 20:45 Inter-Genoa, match valido per la 27esima giornata del campionato di Serie A. I nerazzurri arrivano a questo importante confronto forti del 4-0 inflitto all’Atalanta nello scorso mercoledì sera.

A decidere il match le reti di Darmian, Lautaro, Dimarco e Frattesi, che non ha potuto far altro che spedire in rete la deliziosa palla servitagli a centro area da Alexis Sanchez, subentrato al minuto 68 e risultato a fine gara tra i migliori in campo.

L’attaccante cileno, partito titolare la domenica prima contro il Lecce, aveva già fornito un’importante prova proprio contro la formazione salentina trovando anche lì la via dell’assist. Il ‘Niño Maravilla’ sta vivendo un ottimo momento di forma, proprio come testimoniato dalle giocate messe in mostra dal classe ’88 negli ultimi due turni di campionato.

Con un Thuram non ancora al 100%, col francese che al pari di Acerbi viaggia spedito verso la convocazione contro il ‘Grifone’, il tecnico Simone Inzaghi sta infatti pensando di tornare a schierare dal 1′ l’ex Barcellona e Arsenal (tra le tante).

Sanchez verso la titolarità col Genoa: il probabile undici iniziale dell’Inter

Proprio come accaduto nello scorso weekend contro il Lecce, Simone Inzaghi sembra orientato a far nuovamente affidamento sul tandem d’attacco Lautaro-Sanchez dal 1′ per la gara interna in programma tra soli due giorni contro il Genoa.

Il cileno, tornato sui propri livelli nell’ultimo periodo, ha collezionato 22 gettoni in stagione con l’Inter, 13 di questi in campionato (da segnalare anche 2 reti e 2 assist in favore dell’attaccante 35enne). Tenendo conto, inoltre, dell’assenza di Calhanoglu (ma anche di Frattesi, Thuram e Acerbi non ancora al 100% della condizione, a maggior ragione nel caso degli ultimi due), il tecnico piacentino cambierà ancora qualcosina nel proprio undici titolare, anche in vista degli impegni contro Bologna e Atletico Madrid, rispettivamente in programma in date 9 e 13 marzo al ‘Dall’Ara’ e al ‘Civitas Metropolitano’.

Presente tra gli squalificati Alessandro Bastoni, costretto a osservare un turno di riposo per via della somma di ammonizioni raggiunta nello scorso turno con l’Atalanta. Ancora ai box anche Stefano Sensi e Juan Cuadrado, col primo atteso al rientro della sosta per le nazionali mentre per vedere di nuovo in campo l’ex Juve ci sarà da attendere almeno fino ad aprile, ad annunciarlo lo stesso Simone Inzaghi nella conferenza stampa tenutasi negli scorsi giorni.

PROBABILE INTER vs GENOA (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Sanchez, Lautaro.