‘Bastonata’ social: stagione finita dopo Inter-Genoa

Non convince la prestazione arbitrale offerta dal direttore di gara Ayroldi di Molfetta in Inter-Genoa, ora i tifosi ospiti si lamentano sui social e chiedono una sospensione prolungata

La gara giocata lo scorso lunedì come posticipo della ventisettesima giornata del campionato di Serie A fra Inter e Genoa ha messo in mostra uno spettacolo certamente diverso da quello cui i tifosi nerazzurri sono stati abituati a vivere nelle ultime settimane.

La formazione di Simone Inzaghi ha infatti sofferto particolarmente la pressione e la pericolosità del ‘Grifone’ rossoblu in diversi momenti della partita ed è riuscita a trovare due gol fondamentali per poter portare a casa il risultato, non senza qualche commento polemico sia durante i novanta minuti che al termine di essi. Non soltanto da parte dei protagonisti genoani schierati in campo da Alberto Gilardino, a più riprese sconcertato per le occasioni sfumate e le occasioni non assegnate in favore della sua squadra, ma anche dei tanti tifosi ospiti che hanno seguito la propria squadra del cuore anche da casa.

Ciò che non ha convinto è stata infatti la prestazione complessiva dell’esperto arbitro Giovanni Ayroldi della Sezione di Molfetta. Sin dai primi minuti di gioco quest’ultimo ha adottato un metro di giudizio particolarmente severo, estraendo molti cartellini gialli e non ammettendo grande margine di contatto sul terreno di gioco.

Ma al di là delle scelte prettamente personali che possono differire da arbitro ad arbitro, la sensazione meno felice è trasparita a seguito dell’assegnazione del calcio di rigore in favore dei nerazzurri per via del contatto giudicato pericoloso da parte del centrocampista Frendrup in forte ripiegamento su Barella, al momento della sua conclusione all’altezza dello spigolo destro dell’area piccola difesa dal portiere Josep Martinez.

Errore valutativo di Ayroldi sul contatto Frendrup-Barella, tifosi genoani scatenati sui social

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’arbitro avrebbe giudicato su richiamo del VAR all’On-Field Review l’intervento falloso per via dell’eccesso di vigoria e dell’impatto nonostante il centrocampista nerazzurro avesse già calciato il pallone a rete.

Tale decisione fallace è stata tuttavia smentita in seconda battuta da una revisione ancora più attenta e minuziosa delle immagini a disposizione, soltanto al termine della partita. Prima che Frendrup toccasse il corpo di Barella, infatti, il difendente ha leggermente deviato il pallone. Un tocco impercettibile che avrebbe comunque fatto decadere la condizione per l’assegnazione del calcio di rigore, poi messo a segno da Sanchez.

Questo episodio ha fatto letteralmente esplodere i nervi dei tifosi del Genoa sui social. Questi non hanno infatti gradito la decisione da parte del designatore arbitrale Gianluca Rocchi di sospendere Ayroldi per un solo turno, come prevede il regolamento interno all’AIA. Per molti, stando agli innumerevoli commenti piovuti su ‘X’, la punizione più giusta sarebbe stata quella della sospensione prolungata fino al termine della stagione sportiva in corso.