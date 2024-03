Telefonata tra l’Inter e l’agente: ora il Milan trema

I rossoneri rischiano seriamente di dire addio al proprio gioiello, che potrebbe così passare da una sponda all’altra di Milano come ha già fatto Calhanoglu in passato

È bastata la sola rete di Christian Pulisic per permettere alla formazione di Stefano Pioli di archiviare la pratica Empoli nello scorso turno di campionato, successo che ha permesso ai rossoneri di piazzarsi attualmente in seconda posizione con un punto di vantaggio sulla Juventus, non andata oltre il 2-2 in mura amiche contro l’Atalanta.

A differenza di quanto accaduto in passato, tra i calciatori convocati agli ordini del tecnico parmigiano per la sfida in programma contro la formazione toscana non figurava il nome di Francesco Camarda, attaccante classe ’08 che ha effettuato il suo esordio in Serie A lo scorso 25 novembre contro la Fiorentina. Il giovane prodotto del vivaio rossonero ha compiuto 16 anni soltanto lo scorso sabato e ha ora la possibilità di siglare il suo primo accordo da professionista, non per forza col Milan. Una situazione, questa, che sta mettendo a dura prova i dirigenti del club meneghino.

La volontà del ‘Diavolo’ è quella di blindare il proprio numero 73 (già etichettato come il ‘nuovo Haaland’) in estate, così da consentire al ragazzo di siglare un accordo triennale piuttosto che un contratto dalla durata di due anni. Da tempo proseguono le trattative tra tutte le parti coinvolte, ma al momento non è ancora stata raggiunta alcuna intesa proprio per via delle intenzioni nutrite da Furlani e dalla restante parte della dirigenza rossonera. Nel frattempo, innumerevoli le società che hanno già posto il baby-talento sotto il proprio mirino, tra queste c’è anche l’Inter.

Camarda, l’Inter ha già sentito l’agente via telefono

La situazione di stallo che vi è tra Camarda e il Milan sul rinnovo ha portato decine di società europee a porre massima attenzione sul ragazzo. Presente in quest’elenco anche l’Inter, che nel frattempo (così come la Juventus e qualche altra big straniera) ha già stretto alcuni colloqui con l’agente del ragazzo, Beppe Riso, in via telefonica.

Ottimi i rapporti che vi sono oggigiorno tra la dirigenza nerazzurra e il rappresentante di Camarda, figura che ha già sotto custodia diversi tesserati della formazione attualmente presieduta da Steven Zhang, tra questi Frattesi, Carlos Augusto e l’ormai partente a zero Stefano Sensi. Manchester City, Arsenal, Tottenham. Questi gli altri club esteri che hanno posto il nome di Camarda sul proprio taccuino. Quale, a questo punto, il possibile futuro del giovane attaccante classe ’08? L’ipotesi più plausibile, al momento, resta quella del rinnovo col Milan, in alternativa occhio alla forte concorrenza del Borussia Dortmund, società che più di tutte potrebbe provare a dare dal nulla una clamorosa accelerata al seguente affare.