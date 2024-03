L’Inter è spiazzata: 68 milioni, Marotta lo lascia andare

Dalla A alla Premier, il trasferimento può concretizzarsi in estate. Nerazzurri costretti a dire addio al bomber

Lautaro, Thuram e Taremi. Sarà sicuramente questo il parco attaccanti dell’Inter nella prossima stagione, a meno che non arrivi in estate un’offerta irrinunciabile per l’ex Borussia M’Gladbach. Ancora da valutare le situazioni di Arnautovic e Sanchez, col cileno finalmente riuscito ad alzare il livello delle proprie prestazioni nelle ultime uscite, ragion per cui la sua partenza non appare più così scontata come prima.

Vero, al tempo stesso, i nerazzurri stanno pensando a come poter liberarsi alle giuste condizioni dell’austriaco, tornato a Milano nella passata estate per 10 milioni di euro. Questo il principale motivo per cui, considerata anche l’età dell’ex Bologna, non sarà affatto facile cedere il classe ’89 senza restare con l’amaro in bocca.

Al suo posto, la formazione di Simone Inzaghi vorrebbe accogliere una seconda punta di spessore che possa consentire di far tirare il fiato di tanto in tanto al proprio Capitano. Gudmundsson il principale nome uscito fuori, ma occhio anche a quello di Joshua Zirkzee, prima punta dotata di grande tecnica e che risulta essere, sostanzialmente, un vero e proprio regista d’attacco.

Quello dell’olandese è un nome finito da diversi mesi sul taccuino del Milan, profilo tenuto ora sotto monitoraggio anche da Juventus e Inter. Nuove conferme sono, infatti, piovute anche dalla Germania soltanto nelle scorse ore. Non solo. Il classe ’01, che piace anche al Napoli, è finito per far gola anche all’estero, in particolar modo in Premier League.

Zirkzee, il Bologna lo valuta 68 milioni: altro che Serie A, l’olandese è destinato alla Premier

Secondo quanto riportato da ‘TeamTalk’, il Bologna valuta Zirkzee la bellezza di 80 milioni di euro, che convertiti in sterline diventano 68,3, cifra proibitiva anche per le big italiane, Inter inclusa.

A poter cogliere la palla al balzo sono le maggiori società militanti quest’oggi nel campionato di Premier League. Occhio, in tal senso, a Liverpool, Chelsea, Tottenham e al Manchester United in particolar modo, pronto a cambiare volto in estate, partendo proprio dall’organigramma dirigenziale, coi ‘Red Devils’ prossimi ad accogliere in questo senso Dan Ashworth, Direttore Sportivo uscente dal Newcastle.

Zirkzee, ora ai box per 1 mese per via della lesione al bicipite femorale rimediata nello scorso turno di campionato proprio contro l’Inter, è quindi uno dei nomi pronti a infiammare il prossimo mercato estivo. 11, al momento, i gol confezionati in stagione dall’ex Bayern Monaco, club che pur avendo la possibilità di tornare a rimettere le mani sul giovane prodotto del proprio vivaio a mezzo di una clausola da 40 milioni di euro, non sembra intenzionato a voler affondare il colpo per l’attaccante 22enne.