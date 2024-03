Ufficiale: affaticamento muscolare, Inter-Napoli a rischio

Guai in vista per il tecnico, un big può restare ai box nel big match della 29esima giornata di A. Ecco di chi si tratta

È in programma domenica sera alle ore 20:45 Inter-Napoli, posticipo che chiuderà la 29esima giornata del campionato di Serie A. Ad affrontarsi saranno, per l’appunto, due delle tre big italiane uscite agli ottavi di finale di Champions League.

A mettere fine al cammino europeo dei nerazzurri l’Atletico Madrid, impostosi sulla formazione di Simone Inzaghi soltanto ai calci di rigore, coi ‘partenopei’ usciti invece a loro volta con un giorno d’anticipo rispetto a Lautaro e compagni contro il Barcellona. Decisive le reti realizzate da Fermin Lopez, Joao Cancelo e Robert Lewandowski, dove non è bastata quella siglata da Amir Rrhamani per permettere alla squadra campana di riacciuffare il risultato di parità.

Un match, questo, che ha richiesto tantissime energie. Lo sa bene Victor Osimhen, attaccante rimasto in campo per tutti i 90′ regolamentari e che, proprio negli istanti finali di gara, ha rimediato un problema fisico che non ha consentito al forte centravanti nigeriano di allenarsi al pari dei propri compagni di squadra nella giornata di oggi. Pertanto, l’ex Lille è a forte rischio per il big match in programma tra soli due giorni contro l’Inter.

Osimhen a rischio per la sfida con l’Inter: il nigeriano si è allenato a parte

L’attuale numero 9 dei ‘partenopei’ ha svolto lavoro personalizzato nella giornata di oggi per via dell’affaticamento muscolare rimediato negli istanti finali di Barcellona-Napoli dello scorso martedì.

Grossa tegola, quindi, in arrivo per il tecnico Francesco Calzona, chiamato a tener conto di questa situazione in vista dell’attesissima sfida con l’Inter, formazione che a sua volta dovrà sicuramente fare a meno dell’infortunato Marko Arnautovic e forse anche di Carlos Augusto, alle prese con un’elongazione muscolare al soleo della gamba destra. Tempi di recupero più brevi per l’esterno brasiliano, che può tornare già nel rientro della sosta per le Nazionali in caso di forfait contro il Napoli.

Il comunicato del Napoli sulle condizioni di Osimhen

“Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center.

Gli azzurri preparano il match di San Siro contro l’Inter per la 29esima giornata di Serie A in programma domenica alle ore 20.45.

La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con una fase di attivazione.

Successivamente il gruppo è stato impegnato in lavoro tecnico tattico e partitina a campo ridotto.

Osimhen ha svolto lavoro personalizzato in campo per un affaticamento muscolare accusato nel finale di gara a Barcellona”.