‘Follia’ Tottenham: 60 milioni più Kulusevski all’Inter

Lo svedese, tornato a parlare della Juve negli scorsi giorni, potrebbe essere la carta per provare ad arrivare a un vero e proprio punto fermo dell’undici iniziale di Inzaghi

Dejan Kulusevski non ha ancora digerito l’esperienza vissuta in passato alla Juventus, club che non è affatto riuscito a valorizzare il forte talento svedese, finito poi per abbandonare l’Italia nell’estate 2022. Ad appropriarsi del classe ’00 è quindi stato il Tottenham per 30 milioni di euro.

L’attuale numero 21 degli ‘Spurs’ è tornato a parlare soltanto negli scorsi giorni a proposito del suo trascorso in bianconero, rilasciando pesanti dichiarazioni sull’argomento. “Nel momento in cui mi sono trasferito in Inghilterra non sapevo nemmeno io a cosa stavo andando incontro. Stavo vivendo un brutto momento, alla Juve non ho giocato quasi mai da titolare in sei mesi. Ti senti malissimo, perché dai tutto quello che hai in allenamento e finisci per veder giocare nel tuo ruolo calciatori che non sono nemmeno ali. Mi sono sentito inutile, è stato lì che ho capito che avrei dovuto andarmene”.

Questo è quanto raccontato da Kulusevski a ‘The Players’ Tribune’, nuova piattaforma multimediale inglese che produce conversazioni sportive quotidiane. Fortunatamente per il ragazzo, a differenza di quanto accaduto soltanto qualche anno fa, Kulusevski è finalmente riuscito a ritrovarsi al Tottenham, compagine con cui il forte esterno svedese ha già raccolto 28 gettoni complessivi in stagione, conditi inoltre da 6 reti e 3 assist.

Il ragazzo originario di Stoccolma ha un accordo che lo lega alla formazione attualmente presieduta da Daniel Levy sino a giugno 2028 e, ad ogni modo, potrebbe essere la carta per provare ad arrivare al bomber tanto desiderato da Fabio Paratici (attuale Direttore Sportivo degli inglesi, ora inibito per via delle plusvalenze fittizie compiute quando ancora in vesti di dirigente juventino), quale Lautaro Martinez.

60-70 milioni più Kulusevski: il Tottenham può provarci così in estate per Lautaro

Può essere Dejan Kulusevski, calciatore il cui futuro a Londra non appare più così certo come una volta, la carta che il Tottenham potrebbe provare a giocarsi in estate per arrivare a Lautaro Martinez, nome su cui gli ‘Spurs’ provarono a mettere le mani già nell’estate del 2021 e profilo apprezzatissimo da Fabio Paratici.

Il Direttore Sportivo della formazione inglese, nonostante il periodo di fermo di 30 mesi, continua infatti a godere di una certa stima da parte dell’attuale patron del Tottenham, club ancora a caccia di un bomber di spessore in vista della prossima stagione. 60-70 milioni di euro più il cartellino di Kulusevski. Questa la possibile offerta, al limite del fantamercato, che i londinesi potrebbero provare a riporre sul tavolo dell’Inter in estate per Lautaro, ancora a stretto colloquio coi nerazzurri per le discussioni legate al proprio rinnovo di contratto col club meneghino.

Chiaro che, in quel caso, il Tottenham troverebbe muro sia da parte dell’Inter che dello stesso ‘Toro’ di Bahia Blanca, per nulla intenzionato né ora e né in un futuro non troppo lontano a lasciare Milano per poi sposare, eventualmente, il progetto tecnico degli ‘Spurs’.