Scambio col Genoa: via Arnautovic per Gudmundsson

Conferme sull’intenzione di cessione di Arnautovic a fine stagione e duello con la Juventus per il centravanti islandese Gudmundsson, potrebbe esserci l’occasione di uno scambio con conguaglio

L’Inter ha costruito il proprio reparto offensivo la scorsa estate con la volontà di far ricadere tutto il peso specifico sui suoi due attaccanti di rilievo, ovvero Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Ben più superficiale è stato invece l’approccio della dirigenza nel suo completamento, con le scelte ricadute infine su Marko Arnautovic ed Alexis Sanchez.

Se sotto certi aspetti il fantasista cileno ha dato comunque prova di essere ancora un’arma utile nei minuti finali delle partite con giocate di qualità e tocchi sopraffini, l’austriaco ex Bologna sembra essere decisamente lontano dai fasti di un tempo. Motivo per cui nelle ultime settimane è cresciuta sempre più la voce su un possibile addio a fine stagione nonostante la società nerazzurra, per motivi contrattuali, ha dovuto comunque osservare la promessa fatta ai felsinei sul riscatto obbligato del cartellino di Arnautovic.

Quest’ultimo sarà dunque ufficialmente un calciatore nerazzurro ma il status potrebbe avere vita breve, nel caso in cui dovessero esserci le circostanze utili a lasciarlo partire altrove. Del resto, l’Inter ha già blindato un centravanti di spessore come Medhi Taremi dalle caratteristiche simili ma con una verve più improntata al calcio europeo e lo ha fatto a parametro zero, senza incorrere in spese accessorie.

Via Arnautovic per smorzare il costo di Gudmundsson, affare Inter per anticipare la Juve

Qualora poi dovesse partire anche Sanchez in scadenza di contratto a fine giugno, allora lo slot disponibile sarebbe doppio. E tutti gli indizi conducono ancora una volta verso Albert Gudmundsson, talentoso attaccante del Genoa che anche alla sua prima stagione in Serie A sta dando grandi conferme del suo valore spacca-partite al fianco di un Mateo Retegui – vecchio obiettivo nerazzurro – ancora un po’ in sordina.

Il talento dell’islandese potrebbe essere facilmente impiegato da Simone Inzaghi anche per eventuali lievi modifiche tattiche in mezzo al campo, potendo infatti valutare l’avanzamento di uno dei suoi centrocampisti a fungere da trequartista rifinitore dietro alle due punte di ruolo. Una situazione che si confà alle caratteristiche tecniche di giocatori brevilinei e dal piede nobile, ma anche buoni finalizzatori.

In questo scenario di potenziali cambiamenti, la pedina in uscita di Arnautovic potrebbe infine essere sfruttata dall’Inter a proprio vantaggio come merca di scambio andando a coprire parzialmente il costo di acquisto del cartellino di Gudmundsson, raggiungo anche dalla corte bianconera della Juventus con cui potrebbe sorgere un bel duello di mercato da tenere sotto stretta osservazione.