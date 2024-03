Maxi risarcimento e addio: telefonata all’Inter

Nuovi guai in arrivo per il bomber, svelato lo scenario che lo avvicina ai nerazzurri e non solo

È successo di tutto e di più negli scorsi giorni. Soltanto a inizio settimana, infatti, la Guardia di Finanza si è presentata in sede Milan per effettuare alcune verifiche in merito alle operazioni legate al passaggio di proprietà del club da Elliott al fondo Redbird. Una faccenda, questa, su cui verrà fatta ulteriore chiarezza. Non solo, tante altre vicende inerenti al massimo campionato italiano hanno sollevato un vero e proprio polverone, tra queste anche quella che vede come protagonista Boulaye Dia.

L’attaccante senegalese, al suo secondo anno consecutivo in maglia Salernitana, era già stato posto fuori rosa a inizio stagione dalla formazione campana, per poi essere reintegrato a campionato in corso. Ora, per via del gesto compiuto dal classe ’96 durante la 27esima giornata di Serie A (rifiutatosi a sua volta di subentrare a gara in corso contro l’Udinese), proprio l’ex Villareal è finito nuovamente allo scontro col club attualmente presieduto da Danilo Iervolino.

Facendo riferimento alle ultime indiscrezioni la Salernitana ha, infatti, già depositato al Collegio Arbitrale un’istanza contro Boulaye Dia. Esclusione dalla rosa della prima squadra più una multa aggiuntiva pari alla riduzione del 50% dello stipendio in lordo del calciatore fino al termine della regular season 2023-24.

Questa la richiesta presentata direttamente dai legali del club, che hanno inoltre domandato una causa di risarcimento da 20 milioni di euro sempre nei confronti del senegalese, che avrà certamente vita breve dalle parti di Salerno. Di conseguenza, gli agenti del ragazzo sono già al lavoro per il futuro del proprio assistito, prossimo a dire addio alla Campania tra soli pochi mesi.

Dia proposto all’Inter in estate? Possono provarci gli agenti

Boulaye Dia, ormai ai ferri corti con la Salernitana, potrebbe venir proposto direttamente tramite agenti ad alcune big di A, tra queste occhio anche all’Inter.

I nerazzurri sono, infatti, a caccia di cambiamenti all’interno del proprio reparto avanzato, con Arnautovic e Sanchez che viaggiano sempre più spediti verso l’addio in estate da Milano. Quelli di Gudmundsson, Zirkzee e Guirassy i principali nomi accostati alla formazione di Simone Inzaghi, prossima ad accogliere a parametro zero in attacco Mehdi Taremi, il quale dirà addio a titolo gratuito al Porto nel finale di giugno. Zero possibilità, però, di vedere il club meneghino finire per portare a termine un’eventuale operazione con la Salernitana per Dia, con all’attivo 4 gol in stagione.