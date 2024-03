Lautaro l’ha vissuta malissimo: “Si sente responsabile”

Il Capitano nerazzurro, apparso sottotono nella sfida di ieri col Napoli, bocciato dai media nostrani dopo la pessima prova offerta contro la squadra di Calzona

“Da capitano si sente responsabile e vorrebbe spaccare il mondo”. È stato ‘Il Corriere dello Sport’ a spendere queste parole in apertura per Lautaro Martinez, non andato oltre la sufficienza nella gara disputatasi nella serata di ieri al ‘Meazza’ contro i Campioni d’Italia in carica, a cui è bastata la sola rete siglata da Juan Jesus a 10′ dalla fine per riprendere il vantaggio iniziale dei nerazzurri, firmato da Matteo Darmian.

Poche le occasioni da rete capitate sul piede del forte centravanti argentino, non riuscito nell’intento di ‘trafiggere’ il portiere avversario Alex Meret (come già accaduto all’andata). L’attuale numero 10 del club meneghino è apparso in difficoltà, non soltanto sul piano fisico ma anche dal punto di vista mentale. Pesa, e non poco, l’eliminazione patita lo scorso mercoledì sera in Champions League dalla formazione di Simone Inzaghi ai calci di rigore contro l’Atletico Madrid.

5,5, 6 e 5,5. Questi i voti finali attribuiti da ‘La Gazzetta dello Sport’, ‘Il Corriere dello Sport’ e ‘Tuttosport’ all’indirizzo dell’ex Racing Club, apparso in serata no e comunque applaudito dal proprio pubblico al momento del cambio (con tanto di ovazione tra l’altro). Sinonimo, questo, di quanto sia forte oggigiorno il legame tra Lautaro Martinez e l’Inter, col club di ‘Viale della Liberazione’ pronto a chiudere quanto prima la pratica per il rinnovo del proprio Capitano.

Lautaro-Inter, rinnovo entro il finale di stagione: Marotta conferma

“Sicuramente prima della fine del campionato arriveremo alla conclusione del rinnovo di Lautaro. C’è stato un rallentamento nelle trattative soltanto per via degli impegni sul campo a cui abbiamo preso parte in queste ultime settimane, ma il rapporto con lui e il suo agente è splendido. Non si può che arrivare a un accordo”.

Sono state queste le dichiarazioni rilasciate nel pre-gara di Inter-Napoli direttamente dall’AD nerazzurro Beppe Marotta, che ha lanciato a sua volta importanti segnali di fiducia in merito a questa importante operazione di mercato. Di 10 milioni di euro la richiesta fatta trapelare al momento da Lautaro Martinez e il proprio entourage per il rinnovo, con l’offerta del club meneghino ferma ora come ora sugli 8 milioni, ragion per cui potrebbe venir trovato quanto prima un accordo a metà strada. L’ex Racing Club, legato ai nerazzurri da un accordo valido sino a giugno 2026, finirebbe per estendere la durata del proprio contratto con l’Inter fino al 2029 in caso di fumata bianca.