Ammissione di colpa e addio Europeo: Acerbi, cosa succede

Il centrale nerazzurro, accusato di aver rivolto pesanti offese razziali all’indirizzo di Juan Jesus, rischia non soltanto una squalifica di 10 giornate e un’ammenda dai 10 ai 20 mila euro ma tanto altro ancora

Inter-Napoli non è ancora finita. A far discutere, infatti, non è il risultato finale del match, conclusosi sull’1-1, quanto l’episodio manifestatosi durante la seconda frazione di gara, momento in cui Francesco Acerbi avrebbe indirizzato pesanti offese razziali nei confronti del calciatore avversario Juan Jesus.

Alle dichiarazioni rilasciate dal centrale nerazzurro al rientro del ritiro dalla Nazionale Italiana di Calcio, col classe ’88 che ha sottolineato: “Non ho utilizzato alcuna frase razzista, su questo sono molto sereno”, è poi giunta la replica del centrale difensivo del Napoli via social.

Vero, i due protagonisti verranno ascoltati dal Giudice in Procura Federale soltanto nelle prossime 48, ma nel frattempo Francesco Acerbi rischia una squalifica di almeno 10 giornate, una multa dai 10 ai 20 mila euro e addirittura la mancata convocazione a #Euro2024. A esporsi in prima persona sulla questione è stato un noto giornalista.

Sabatini: “Acerbi ha sbagliato, chieda scusa. Salterà l’Europeo? Sì, ma almeno sarà un uomo migliore”

Il conduttore televisivo di nazionalità italiana Sandro Sabatini, una volta intervenuto davanti ai microfoni di ‘Calciomercato.com’, ha espresso il proprio parere in merito a quanto accaduto durante la seconda frazione di gara di Inter-Napoli della scorsa domenica tra Francesco Acerbi e Juan Jesus.

Inequivocabili le dichiarazioni rilasciate da parte del noto giornalista, che si è sostanzialmente schierato dalla parte del difensore centrale dei ‘partenopei’. Queste, di fatto, le sue dichiarazioni: “Acerbi si è prima scusato in campo e poi a poche ore dall’accaduto ha negato quanto successo. Se continua così, rischia soltanto di peggiorare la sua posizione, con Juan Jesus che ha già detto il modo in cui sono realmente andate le cose” – ha spiegato.

“Acerbi, per essersi scusato, vuol dire che avrà pronunciato qualcosa di sbagliato durante Inter-Napoli. Da lunedì mattina, invece, sta negando. Due sono le cose a questo punto, o è smemorato e bugiardo, oppure impaurito e quindi un vigliacco. Non per forza significa che sia razzista, tant’è che lo ha più volte ribadito. La soluzione è una sola, deve scusarsi nuovamente e ammettere di aver sbagliato. Sì, prenderà la squalifica e salterà l’Europeo ma almeno sarà un uomo migliore. Di questo passo rischia di non vedere più la luce in fondo al tunnel” – ha concluso.