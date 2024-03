Blitz Arnautovic: addio Inter, ecco la possibile destinazione

Da capire le richieste dei nerazzurri, che non possono darlo gratis visti i 10 milioni appena spesi e nemmeno in prestito dato che il contratto scade a giugno 2025

Come anticipato da Interlive.it lo scorso 20 febbraio, l’Inter proverà a liberarsi di Arnautovic nel prossimo calciomercato estivo. Il club vuole rinnovare l’attacco prendendo, oltre a Taremi a zero, una seconda punta più affidabile dell’austriaco e di Alexis Sanchez, in scadenza a giugno.

Per i nerazzurri non sarà una passeggiata di salute disfarsi dell’austriaco, costato sui 10 milioni tra prestito e obbligo (scattato da poco), considerato che il 19 aprile spegnerà 35 candeline e che, appunto, è noto per essere soggetto a infortuni. L’ultimissimo lo ha rimediato proprio contro l’ex Bologna, quattro giorni prima della trasferta di Madrid. Un risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia destra che potrebbe tenerlo fuori altri trenta giorni, con il rientro che potrebbe avvenire addirittura nel derby col Milan del 22 aprile.

Gudmundsson è un profilo che piace molto all’Inter per il post Arnautovic, il cui futuro potrebbe essere in Arabia Saudita oppure in Turchia. A tal proposito, il quotidiano ‘OE 24’ parla di un blitz a Belgrado avvenuto qualche giorno fa con protagonista l’attaccante interista. Arnautovic si sarebbe recato nella Capitale della Serbia per incontrare l’amico Dusko Tosic, ex difensore della Nazionale serba come del Werder Brema.

Tosic lavora come agente/intermediario ed è molto forte in Turchia. L’estate scorsa, tanto per fare un esempio calzante, ha lavorato al passaggio di Dusan Tadic dall’Ajax al Fenerbahce. Dove si è trasferito anche Edin Dzeko.

Arnautovic con la valigia in mano: Fenerbahce e non solo, possibile approdo in Turchia

Secondo a due punti di distanza dal Galatasaray di Mauro Icardi, il Fenerbahce potrebbe essere una delle candidate all’acquisto di Arnautovic nell’estate che verrà.

Del resto i gialloblù, che per bocca del loro presidente hanno minacciato di ritirarsi dalla Super Lig dopo l’invasione in campo e l’aggressione da parte dei tifosi del Trabzonspor, si è fatta già avanti per lui nel recentissimo passato. E in generale le big del massimo campionato turco sono spesso ben propense a spendere per calciatori di spessore ma in là con gli anni. Oltre al Fenerbahce, quindi, Arnautovic potrebbe far gola al Besiktas così come al Galatasaray dovesse andar via Icardi. Da capire comunque le richieste dell’Inter, che non può darlo gratis (visti i 10 milioni appena spesi) e nemmeno in prestito dato che il contratto scade a giugno 2025.