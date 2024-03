Il capitano non firma: ora l’Inter può ingaggiarlo a zero

Via libera al colpo sulla destra per i nerazzurri, Marotta e Ausilio devono però fare i conti con la concorrenza della Juve

Resta in continuo evolversi la situazione dell’Inter sulla corsia di destra. C’à in ballo, in primis, il possibile addio di Denzel Dumfries in estate, legato a questi colori da un accordo valido sino a giugno 2025, ragion per cui l’olandese potrebbe finire per salutare con un anno d’anticipo i nerazzurri e non solo.

Il club meneghino deve, inoltre, rivolgere un pensiero anche al neo arrivato Tajon Buchanan, che ha raccolto soli ’33’ da quando atterrato a Milano, e a Juan Cuadrado, con quest’ultimo rimasto negli ultimi mesi alle prese con un’infiammazione al tendine d’Achille e tornato ad allenarsi sul campo soltanto negli scorsi giorni. Più probabile, anche per una questione di età (36 anni a maggio), che il colombiano finisca quindi per porgere i propri saluti alla formazione vicecampione d’Europa in carica piuttosto che per estendere la durata del proprio accordo, quest’oggi in scadenza a giugno.

Queste, dunque, le ragioni per cui i nerazzurri avevano già incominciato a monitorare la situazione di Sergi Roberto negli ultimi mesi, anche lui come l’ex Juventus legato al Barcellona da un contratto che cesserà di avere validità a inizio estate. Un nome, quello dello spagnolo, finito per ingolosire non soltanto l’Inter ma anche gli stessi bianconeri e, da quelle parti, c’è chi è pronto a scommettere che il classe ’92 sia pronto a separarsi dai ‘blaugrana’ proprio al termine di questa stagione.

Sergi Roberto verso l’addio dal Barcellona in estate: Inter e Juve alla finestra

Trapelano, direttamente dalla Spagna, importanti aggiornamenti sul futuro di Sergi Roberto, da una vita al servizio del Barcellona.

Secondo ‘El Mundo Deportivo’, nonostante quanto fatto di buono dal laterale 32enne anche in questa stagione, il club attualmente presieduto da Joan Laporta non avrebbe ancora avanzato alcuna trattativa per il rinnovo di contratto del proprio Capitano e chissà se lo farà prima o poi. Regna, infatti, grande incertezza sul futuro del classe ’92, disposto a sua volta a terminare la stagione e poi a sedersi, magari, a tavolino con la dirigenza ‘blaugrana’ per discutere sul da farsi (è di questo avviso anche il club catalano).

Questo uno dei motivi per cui Sergi Roberto e il Barcellona potrebbero finire per dirsi addio dopo aver condiviso innumerevoli stagioni assieme, con Inter e Juventus che nel frattempo continuano a osservare attentamente la situazione dell’attuale numero 20 della formazione attualmente guidata da Xavi Hernandez, tecnico che come ormai noto dirà certamente addio al termine di questa regular season.