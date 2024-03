Il papà fa i ‘capricci’ e lo porta all’Inter: figuraccia Milan

La firma non è ancora arrivata, ora sì che i rossoneri rischiano davvero grosso. Alla finestra non soltanto la formazione di Simone Inzaghi, ma anche Juventus e Borussia Dortmund

La selezione di Luciano Spalletti ha fatto due su due in questa sosta per le Nazionali, trovando la via del successo non soltanto contro il Venezuela ma anche contro l’Ecuador, uscito sconfitto per 2-0 nella serata di domenica, e lo stesso ha fatto anche l’Italia U17, mettendo ‘al tappeto’ i pari età del Belgio per 5-3.

Fondamentale la doppietta siglata dal giovane Francesco Camarda, calcisticamente cresciuto nel vivaio del Milan e legato ai rossoneri da un accordo che scadrà nel prossimo giugno. Il giovane classe ’08, che ha compiuto 16 anni soltanto lo scorso 10 marzo, non ha ancora siglato il suo primo contratto da professionista e, verosimilmente, non lo farà prima dell’estate.

Da tempo il club meneghino è al lavoro per blindare il proprio gioiello, diventato nello scorso novembre il calciatore più giovane di sempre a esordire in Serie A, ma nessuna intesa è ancora stata raggiunta tra le due parti con Camarda, dunque, libero di prendere accordi con qualsiasi altra squadra.

Juventus, Inter e non solo. Decine le squadre affacciatesi alla finestra per Camarda, etichettato come ‘il nuovo Haaland‘ e con all’attivo più di 400 gol in carriera, tutto questo in circa 150 partite disputate.

Futuro Camarda, di mezzo anche la volontà del padre: Inter e Borussia Dortmund in prima linea

È ancora da decifrare il futuro di Francesco Camarda, nome finito sul taccuino di Inter, Juventus, Borussia Dortmund e anche alcune big di Premier come ad esempio Manchester City, Arsenal e Chelsea, con la differenza che il ragazzo non potrà approdare in Inghilterra prima del compimento dei 18 anni per via delle norme previste dalla Brexit.

L’ipotesi maggiormente percorribile, al giorno d’oggi, resta quella del rinnovo col Milan, ma nel frattempo a restare affacciate in prima linea sono proprio Inter e Borussia Dortmund (di mezzo anche la volontà del padre, che ha già fatto sapere di essere alla ricerca di un club pronto a mettere il proprio figlio al pieno centro del progetto). Tante, tantissime, a questo punto, le offerte presenti sul tavolo per Camarda, chiamato a interrogarsi al più presto sul proprio futuro proprio come svelato da ‘Calciomercato.it‘, che riferisce di come il Milan e il ragazzo abbiano già una bozza d’accordo per il rinnovo del classe ’08 senza che sia, però, ancora arrivata la fumata bianca.