Clamoroso Acerbi: dalla rescissione al rinnovo, i dettagli

Il centrale nerazzurro, che ha rischiato per un attimo di concludere in anticipo la propria carriera, proseguirà il suo cammino con l’Inter anche per i prossimi anni. Ecco cosa sta accadendo

Si è concluso finalmente il caso Acerbi-Juan Jesus, col difensore centrale di attuale proprietà del club meneghino che è stato assolto nella giornata di ieri dal Giudice Sportivo. “Non si raggiunge nella fattispecie il livello minimo di ragionevole certezza circa il contenuto sicuramente discriminatorio dell’offesa recata”.

È stato questo il motivo per cui gli organi federali hanno deciso di dar ragione al centrale ‘made in Italy’, piuttosto che al brasiliano, il qualche ha immediatamente ricevuto piena vicinanza dal Napoli anche nella giornata di ieri, coi ‘partenopei’ usciti subito allo scoperto tramite una nota rilasciata sul proprio sito ufficiale.

Diciamocelo chiaramente però: Francesco Acerbi, che aveva già lasciato in anticipo il ritiro della Nazionale Italiana di Calcio il 18 marzo scorso, ha seriamente rischiato di concludere anzitempo la propria carriera. Nel caso in cui il Giudice Sportivo si fosse, infatti, schierato dalla parte di Juan Jesus, l’attuale numero 15 nerazzurro avrebbe firmato immediatamente la risoluzione di contratto col club meneghino e invece, proprio in virtù di come sono andate le cose, l’Inter è pronta a mostrare pieno sostegno al proprio tesserato.

Facendo riferimento a quanto riportato da ‘Sport Mediaset’, il club di ‘Viale della Liberazione’ è pronto a estendere la durata dell’accordo del classe ’88 – ad oggi in scadenza nel 2025 – sino a giugno 2026 (con tanto d’opzione di rinnovo per un’altra stagione). La medesima fonte sostiene, infatti, che le due parti abbiano già raggiunto un’intesa verbale.

Napoli, niente patch anti-razzismo promossa dalla Serie A contro l’Atalanta

In seguito alla decisione presa dal Giudice Sportivo in merito al caso Acerbi-Juan Jesus, il Napoli ha deciso di distaccarsi da ogni tipo di campagna antirazzismo promossa dalla Serie A e, così facendo quindi, anche a quella in programma per la 30esima giornata.

In occasione del prossimo turno di campionato, infatti, i ‘partenopei’ hanno già fatto sapere che non comparirà la patch “Keep racism out” sulle proprie divise. Ad annunciarlo è stato Tommaso Bianchini, attuale responsabile marketing della formazione campana che si è così espresso sulla questione: “Il Napoli ha comunicato che qualsiasi iniziativa contro il razzismo sarà fatta direttamente dal Napoli stesso e non più per interposti enti, società o organizzazioni. Quindi andremo avanti da soli”.

Caso Acerbi-Juan Jesus: il messaggio via Instagram del brasiliano

“Ho letto più volte, con grande rammarico, la decisione con cui il Giudice Sportivo ha ritenuto che non ci sia la prova che io sia stato vittima di insulti razzisti durante la partita Inter-Napoli dello scorso 17 marzo: è una valutazione che, pur rispettandola, faccio fatica a capire e mi lascia una grande amarezza”.

“Sono sinceramente avvilito dall’esito di una vicenda grave che ho avuto l’unico torto di aver gestito “da signore”, evitando di interrompere un’importante partita con tutti i disagi che avrebbe comportato agli spettatori che stavano assistendo al match, e confidando che il mio atteggiamento sarebbe stato rispettato e preso, forse, ad esempio”.

“Non capisco, davvero, in che modo la frase “’vai via nero, sei solo un negro …” possa essere certamente offensiva, ma non discriminatoria. Non mi aspettavo un finale di questo genere che temo – ma spero di sbagliarmi – potrebbe costituire un grave precedente per giustificare a posteriori certi comportamenti. Spero sinceramente che questa, per me, triste vicenda possa aiutare tutto il mondo del calcio a riflettere su un tema così grave ed urgente.”