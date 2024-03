Inter, addio Zhang e nuova proprietà: “Capitali arabi”

“Era prevedibile che Oaktree mettesse pressione a Zhang”. Il fondo statunitense avrebbe già un compratore per il club nerazzurro

Non solo la vicenda Acerbi-Juan Jesus, argomento forte di discussione in questi giorni è anche il futuro dell’Inter con Zhang che sembra sempre più vicino al passo d’addio. La trattativa con Oaktree per il riscadenziamento non starebbe procedendo per il verso giusto, tanto che si parla di fondo intenzionato a prendersi il club – datogli in pegno nel 2021 in cambio proprio del prestito da circa 275 milioni – per rivenderlo subito a un ‘vero’ acquirente. “Già esistente”, secondo il ‘Corriere dello Sport’.

“Era prevedibile che Oaktree mettesse pressione a Zhang – ha detto l’ex dirigente dell’Inter Ernesto Paolillo, esperto in temi finanziari, nell’intervento in diretta a ‘Tmw Radio’ – Anche in caso di rinnovo, il prestito sarebbe estremamente oneroso. A me sembra strano che Zhang sia arrivato a pochi giorni dalla scadenza senza una soluzione. Adesso o passa tutto in mano al fondo statunitense o arriva un nuovo azionista, anche se la cosa non la vedo all’orizzonte”.

In conclusione, Paolillo paventa la possibile vendita dell’Inter a un fondo saudita: “Ritengo che in questo momento solo i capitali arabi possano intervenire, non penso a capitali americani o asiatici”.