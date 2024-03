Si allungano i tempi: Inter, salta almeno due partite

Sosta Nazionali ancora una volta fatale per Simone Inzaghi, costretto a rinunciare sicuramente a un’altra propria pedina

Si è finalmente conclusa anche questa sosta per le Nazionali. Diversi i calciatori finiti ko con le rispettive selezioni e oltre ai soli Koopmeiners, De Ketelaere e Kvaratskhelia (riuscito a raggiungere una storica qualificazione a #Euro2024 con la sua Georgia) s’hanno da considerarsi in questo elenco anche due calciatori di attuale proprietà dell’Inter.

Stiamo parlando di Yann Sommer e Stefan de Vrij che, proprio come emerso dai controlli medici ai quali si sono sottoposti i due calciatori, hanno rimediato rispettivamente una distorsione della caviglia destra e un risentimento muscolare all’adduttore lungo della coscia destra.

L’estremo difensore svizzero proverà a recuperare già per il prossimo appuntamento di campionato che attende i nerazzurri, quello in programma al ‘Meazza’ il prossimo lunedì 1 aprile (giorno di Pasquetta) contro l’Empoli. Ex Lazio che, invece, dovrà osservare un periodo di riposo più lungo rispetto ai possibili tempi di recupero annunciati in precedenza.

Novità infortunio de Vrij: l’olandese salterà almeno due gare, quelle contro Empoli e Udinese

L’Inter dovrà fare a meno di Stefan de Vrij sia nella gara contro l’Empoli, che in quella con l’Udinese, in programma il prossimo lunedì 8 aprile alle ore 20:45 allo stadio ‘Friuli’.

Ad annunciarlo ‘La Gazzetta dello Sport’, fonte che riferisce di come il centrale olandese senta ancora fin troppo dolore per tornare ad allenarsi, ragion per cui l’intero staff medico-sanitario nerazzurro ha deciso di non affrettare i tempi di recupero del classe ’92, rientrato anzitempo dal ritiro della selezione guidata dal CT Ronald Koeman.

Quale l’aspetto positivo? Se non altro il fatto che l’ex centrale laziale può permettersi di recuperare con la dovuta calma dopo la decisione presa direttamente dal Giudice Sportivo, quella di assolvere Francesco Acerbi, che a sua volta sarà regolarmente a disposizione dell’Inter per questo finale di stagione.

Così facendo, quindi, Stefan de Vrij proverà a recuperare in totale tranquillità per la gara in programma il giorno 14 aprile contro il Cagliari, proprio come Marko Arnautovic, ai box dal 9 marzo scorso dopo il risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia destra rimediato contro il Bologna.

Chi ha recuperato, invece, è Carlos Augusto, altro calciatore che è andato ko proprio contro la formazione di Thiago Motta e finalmente pronto a tornare nell’elenco dei convocati di Simone Inzaghi per la sfida del ‘Meazza’ contro l’Empoli.