Marotta: “Cosa abbiamo chiesto ad Acerbi”. Poi l’annuncio su Zhang

Le dichiarazioni dell’Ad nerazzurro prima della sfida Inter-Empoli di scena a San Siro e valevole per la trentesima giornata di Serie A

Prima di Inter-Empoli, Beppe Marotta ha parlato per la prima volta del ‘caso’ Acerbi che ha tenuto banco nelle ultime due settimane. Come normale che sia, l’Ad nerazzurro ha preso le difese del suo calciatore che Inzaghi stasera ha schierato nell’undici titolare.

“Siamo stati zitti volutamente, senz’altro è una pagina amara comunque la si veda – le parole di Marotta a ‘Dazn’ – Abbiamo chiesto ad Acerbi di farci il resoconto di quello che è successo in campo, lui ci ha raccontato la sua verità. Da parte nostra non avevamo dubbi e riscontri di un comportamento di discriminazione razziale nei confronti di Juan Jesus. Pertanto lo abbiamo affiancato con il nostro avvocato e il giudice ha espresso la sua posizione”.

“Ribadisco il fatto che l’Inter è sempre a favore di ogni iniziativa contro qualunque discriminazione – aggiunge l’Ad – Noi condanniamo ogni tipo di razzismo e siamo al fianco di Juan Jesus da questo punto di vista. La sentenza va rispettata, Acerbi è un professionista e una persona seria, non credo possa scherzare su questi argomenti. Io non sono giudice, prendo atto di quello che ha raccontato il nostro tesserato e non ho dubbi nel credere alla sua versione. Naturalmente Acerbi è stato condizionato da tanti attacchi, però lui è abituato ad affrontare la vita con grande determinazione. Ha avuto gravi problemi di salute, è un uomo con la U maiuscola e, quindi, saprà venir fuori anche da questa questione“.

Da Acerbi al futuro dell’Inter: “Se a maggio ci sarà una nuova proprietà? Non lo so, queste sono tematiche difficili, sopra la mia testa. Parlo spesso con Zhang e penso che ci siano tutte le possibilità affinché Steven Zhang prosegua all’Inter, l’attuale è una proprietà che ci ha permesso di ottenere risultati importanti”, conclude Marotta.