Blitz in sede dell’agente: può lasciare l’Inter

Nerazzurri a caccia di cambiamenti all’interno del proprio reparto avanzato, Marotta e Ausilio hanno già individuato un altro possibile partente

Sarà Mehdi Taremi – calciatore con cui l’Inter ha già raggiunto un accordo verbale per il suo approdo in estate a Milano a parametro zero – a sostituire Alexis Sanchez, pedina che a sua volta dirà con ogni probabilità alla formazione di Simone Inzaghi, complice naturalmente l’accordo in scadenza a giugno (di mezzo anche l’età avanzata dell’ex Barcellona e le scarse garanzie offerte da quest’ultimo in stagione).

Al tempo stesso, la dirigenza di ‘Viale della Liberazione’ proverà a disfarsi di Marko Arnautovic. Quello di Albert Gudmundsson il profilo individuato nel frattempo dai nerazzurri, nome su cui Marotta e Ausilio vorrebbero arrivare a mettere le mani anche grazie al contributo di Valentin Carboni, atteso ad Appiano in estate dopo l’esperienza vissuta in questa prima parte e mezzo di stagione al fianco del Monza.

Il giovane classe ’05, fresco d’esordio con la selezione di Lionel Scaloni, ha un valore di mercato stimato attorno ai 30 milioni di euro. Già a gennaio, ad essersi affacciata alla finestra dell’Inter per il fantasista argentino ci aveva pensato la Fiorentina.

Altro aspetto è quello che, a differenza di quanto si pensava negli scorsi mesi, il club meneghino è pronto a prendere in considerazione offerte per l’attuale numero 21 del Monza, entrato a far parte negli scorsi mesi della scuderia di Alessandro Moggi, agente che soltanto qualche ora fa è stato ospite all’interno della sede nerazzurra proprio per discutere della situazione di Carboni e, probabilmente, anche del futuro di Ciro Immobile, attaccante accostato all’Inter da qualche settimana.

Inter, incontro in sede con l’agente di Carboni e Immobile: l’argentino può lasciare Milano in estate

Alessandro Moggi, agente di Valentin Carboni e al tempo stesso rappresentante di Ciro Immobile, ha incontrato nelle scorse ore la dirigenza dell’Inter all’interno della sede situata dalle parti di ‘Viale della Liberazione’, proprio per delineare il possibile futuro dei suoi due assistiti, in particolar modo quello del giovane classe ’05. A riferirlo ‘Calciomercato.it‘.

L’intenzione dei nerazzurri, proprio come anticipato da Interlive.it il 7 marzo scorso, è quella di arrivare a fare cassa tramite la cessione del baby talento ora in forza al Monza, con all’attivo 2 gol e 4 assist in questa edizione di Serie A. Carboni, quindi, potrebbe così finire per far posto a un nuovo attaccante, con Marotta e Ausilio in questo momento ancora a caccia di un piano per provare ad abbassare le pretese del Genoa per Albert Gudmundsson, valutato sui 30-35 milioni di euro. L’Inter, in caso di uscita di Carboni, potrebbe finire per inserire una clausola di recompra per il ragazzo, proprio come già accaduto con Giovanni Fabbian soltanto qualche mese fa, col classe ’03 che ha la possibilità di tornare in nerazzurro a partire dal 2025 per 15 milioni di euro.