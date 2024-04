Niente Inter, il bomber cambia idea e va in Arabia

Nerazzurri a caccia di cambiamenti per il proprio attacco. Un osservato speciale del club meneghino pronto nel frattempo a dire addio alla Serie A per approdare in Saudi Pro League

La formazione di Simone Inzaghi, prossima di per sé ad accogliere in estate Mehdi Taremi a parametro zero all’interno del proprio reparto avanzato, ha deciso di rifarsi ulteriormente il look là davanti. La volontà dei nerazzurri è infatti quella di liberarsi di Alexis Sanchez, dato per sicuro partente, e se possibile anche di Marko Arnautovic, in questo caso soltanto difronte a condizioni vantaggiose. Quello di Albert Gudmundsson, nel frattempo, uno dei nomi finiti sul taccuino di Marotta e Ausilio per l’attacco, ma non solo.

Anche Ciro Immobile è, di fatto, finito sotto il mirino della dirigenza di ‘Viale della Liberazione’. Di mezzo anche il legame con la Lazio che via via si sta infrangendo sempre più, a testimoniarlo anche l’assenza dal 1′ dell’ex Borussia Dortmund durante l’ultimo match di campionato che ha visto impegnato il club capitolino contro la Juventus, proprio come accaduto con Luis Alberto del resto.

Già a Madrid c’era stato un incontro tra l’organigramma dirigenziale dell’Inter e l’agente del classe ’90, verosimilmente su richiesta di Simone Inzaghi, tecnico che ha già allenato in passato il bomber natio di Torre Annunziata, che nel frattempo viaggia sempre più spedito verso l’addio a fine stagione dalla Capitale. A sorpresa, però, Immobile potrebbe sì finire per cogliere le proprie valigie da Roma in estate, ma non per abbracciare una nuova esperienza italiana, bensì per spostarsi da tutt’altra parte.

Altro che Inter: Immobile può finire per trasferirsi in Saudi Pro League in estate

Nonostante l’età sempre più in fase avanzata e la sensazione di non essere più un intoccabile come in passato, anche per via dell’approdo del ‘Taty’ Castellanos nella passata estate, Ciro Immobile è ugualmente riuscito nell’intento di raggiungere la cosiddetta doppia cifra anche in questa stagione.

Dieci, in totale, le reti realizzate per l’appunto dal classe ’90, sei di queste in campionato e le altre quattro in Champions League. Pur avendo un contratto che lo lega alla Lazio sino a giugno 2026, ad oggi ci sono tutti i margini per far sì che le strade di Immobile e quella del club capitolino possano finire per separarsi al termine di questa stagione, momento in cui l’ex Borussia Dortmund e Siviglia – già ricercato negli scorsi mesi da qualche società saudita – potrebbe finire per mettere piede per davvero nel campionato di Saudi Pro League.