Rabiot a zero dalla Juve all’Inter: come stanno le cose

Il centrocampista francese, in scadenza a giugno e accostato negli scorsi mesi anche ai nerazzurri, potrebbe finire per dire addio ai bianconeri fine stagione. Di mezzo anche il futuro di Allegri

Le strade di Adrien Rabiot e quella della Juventus potrebbero finire per separarsi dopo cinque lunghi anni, lasso di tempo in cui l’ex Psg ha messo a referto 21 gol e 15 assist in maglia bianconera.

Il classe ’95 è stato letteralmente ad un passo dal dire addio ai bianconeri già nella passata estate, col centrocampista francese che alla fine ha poi esteso la durata del proprio accordo con la ‘Vecchia Signora’ per un altro anno. Quello di Rabiot è un profilo particolarmente apprezzato, sia all’estero che – in particolar modo – in Italia. Anche l’Inter, ad esempio, è uno di quei club al quale il calciatore è finito per essere accostato in questi ultimi mesi di tempo, coi nerazzurri che nel frattempo hanno già prenotato l’affare Zielinski a zero lì in mediana. Quale, a questo punto, il possibile futuro del centrocampista 29enne? Beh, tutto dipenderà anche da un’eventuale permanenza di Massimiliano Allegri alla guida tecnica della formazione pluricampione d’Italia.

Zero chance nel poter vedere Rabiot all’Inter: in caso d’addio alla Juve il francese volerà in Premier

Massimiliano Allegri viaggia spedito verso l’addio a fine stagione dalla Juventus e con lui potrebbe finire per cogliere le proprie valigie da Torino anche il suo ‘fedelissimo’ Adrien Rabiot, legato ai bianconeri da un accordo valido sino al prossimo giugno.

Quotate a zero, però, le chance di poter vedere l’ex Psg finire per accasarsi all’Inter. Verosimilmente, quindi, in caso d’addio in estate ai bianconeri, il classe ’95 – con all’attivo 4 gol e 3 assist in questa prima parte e mezzo di stagione – finirebbe per trasferirsi in una delle big militanti quest’oggi nel campionato di Premier League. Occhio in tal senso al Manchester United, club che dirà addio all’ex Inter – Christian Eriksen – tra soli pochi mesi.