Terzo colpo a zero, Marotta rifà l’attacco: “Potrebbe firmare già oggi”

Una scommessa pesante per il reparto avanzato dell’Inter. L’Ad nerazzurro lo voleva ai tempi della Juventus, ecco come stanno le cose

Non c’è due senza tre. La sensazione è che l’Inter non si fermerà a Zielinski e Taremi, ovvero che ci sarà un terzo acquisto a parametro zero. Del resto parliamo di una ‘specialità’ di Marotta e dello stesso Ausilio, costretti a fare di necessità virtù visti i problemi di cassa della proprietà.

Da diversi giorni il nome ‘caldo’ in tal senso è quello di Hermoso. Nelle ultime ore sono arrivate smentite su un suo possibile approdo in nerazzurro, mentre ‘La Gazzetta dello Sport’ insiste prefigurando un’intesa di almeno quattro stagioni a Scudetto acquisito. All’Inter farebbe comodo un nuovo centrale considerati i 36 anni di Acerbi e i continui fastidi fisici di de Vrij, poterlo prendere senza spendere un euro per il cartellino farebbe tutta la differenza del mondo.

In particolare, permetterebbe ai dirigenti di concentrare gli sforzi su un attaccante, nello specifico la seconda punta. Il profilo che interessa maggiormente sembra essere quello di Gudmundsson, per il quale il Genoa chiede non meno di 30/35 milioni di euro. L’altro ostacolo è la concorrenza composta da Juventus e club di Premier, vedi il Tottenham che a gennaio ha già comprato un titolarissimo dei liguri, il rumeno Dragusin tra l’altro seguito dalla stessa agenzia dell’islandese.

In Inghilterra danno comunque favorita l’Inter, ‘Caught Offside’ sostiene che con il calciatore l’accordo sia vicino. E non lontanissimo quello con il ‘Grifone’, al quale potrebbe andare pure una contropartita. Più che Carboni, ora si è fatto largo il profilo del terzino destro Zanotti, attualmente al San Gallo con la formula del prestito. Sempre ‘La Gazzetta dello Sport’, però, ha rilanciato un certo Martial (si sarebbe proposto) per l’attacco della prossima stagione.

Conferme su Martial: ma sarebbe una ‘scommessa’

Interlive parlò lo scorso dicembre della pista Martial per l’Inter. Il francese piace a Marotta fin dai tempi della Juve e ha il contratto in scadenza a giugno che, il Manchester United, ha deciso di non rinnovargli.

Autore di appena 2 gol quest’anno, Martial viene da stagioni assai deludenti. Appare un calciatore del tutto in declino, soprattutto dal punto di vista fisico, ma allo stesso tempo rappresenta un’interessante occasione di mercato essendo a zero.

Sarebbe una ‘scommessa’, mentre l’Inter è a caccia di certezze per il ruolo di alternativa al duo Lautaro-Thuram. E un ingaggio a zero, in attacco, è già stato completato. Ovvero Mehdi Taremi, che si legherà ai nerazzurri fino al 2026 con opzione per un altro anno.