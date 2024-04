Due mesi: cosa succede a Thuram e l’offerta irrinunciabile

L’attaccante francese, protagonista di un avvio da urlo con l’Inter, non sta più riuscendo a incidere come accaduto nella prima parte di stagione. Lo dicono i numeri

È Marcus Thuram una delle più grandi sorprese da segnalare in casa Inter in questa stagione. L’ex Borussia M’Gladbach, approdato a Milano a parametro zero nella passata estate, è infatti riuscito ad appropriarsi sin da subito di una maglia da titolare, offrendo da lì in poi prestazioni sempre più convincenti al fianco del suo compagno di reparto Lautaro Martinez.

Ammontano già a 12 le reti realizzate in questa regular season dal classe ’97, in grado di fornire lo stesso e identico numero di assist. Corsa, accelerazione, strappi sul lungo, dribbling. Thuram è riuscito a garantire questo e tanto altro alla formazione di Simone Inzaghi, che vanta quest’oggi una delle coppie d’attacco più forti in tutta Europa. Quale, a questo punto, una delle note dolenti che hanno caratterizzato sin qui il momento di forma dell’attuale numero 9 nerazzurro? Se non altro il fatto che l’attaccante francese non trovi la via del gol o dell’assist da praticamente 2 mesi.

L’ultima rete realizzata da Thuram risale infatti al 16 febbraio scorso, giorno di Inter-Salernitana. A pesare, naturalmente, anche l’infortunio rimediato in occasione del primo tempo di Inter-Atletico Madrid, match valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Già 7 le gare in cui il centravanti 26enne è rimasto a secco, 9 contando anche i match disputati con la propria Nazionale. Complici le prestazioni messe in mostra con la maglia nerazzurra, il figlio d’arte è finito a quel punto sul taccuino di diverse big d’Europa, spingendo in molti da lì in poi a pensare a una sua cessione in estate, scenario che alcun tipo di persona al mondo non può ancora permettersi di scongiurare.

Inter, addio a Thuram in estate? A 60-70 milioni i nerazzurri lo cederebbero

Le strade di Marcus Thuram e quella dell’Inter potrebbero finire per separarsi in estate. La volontà dei nerazzurri, naturalmente, è quella di continuare a puntare sull’attaccante francese. Chiaro, però, che in caso di offerta monstre il club meneghino finirebbe immediatamente per cedere il proprio numero 9. Di mezzo anche la complicata situazione economica con cui la società presieduta da Steven Zhang si trova ormai alle prese da diverse stagioni.

A distanza di un anno, la formazione vicecampione d’Europa in carica ha dunque la possibilità di mettere a segno un’altra plusvalenza da urlo, proprio come già accaduto nella passata estate con Andre Onana, passato a sua volta al Manchester United per 55 milioni di euro complessivi e approdato anche lui, un anno prima, a Milano a parametro zero. Quello di Jonathan David, nel frattempo, il nome finito sul taccuino di Marotta e Ausilio per l’attacco, con l’agente del classe ’00 che nelle scorse ore ha già incontrato Milan e Inter proprio per poter discutere della situazione del proprio assistito.