Dall’Inter alla Saudi Pro League: ricco triennale sul tavolo

Il grande assente nel prossimo turno di campionato potrebbe finire per lasciare la Serie A in estate, complice naturalmente l’accordo in scadenza a giugno

È in programma domenica sera alle ore 20:45 al ‘Meazza’ il fischio d’inizio di Inter-Cagliari, match valevole per la 32esima giornata del campionato di Serie A. Ad affrontarsi saranno, per l’appunto, la formazione di Simone Inzaghi e quella guidata da Claudio Ranieri, entrambe costrette a rinunciare ad alcune pedine dall’ importanza notevole in occasione del prossimo turno.

I nerazzurri dovranno infatti fare a meno di Benjamin Pavard e del Capitano Lautaro Martinez, costretti ad osservare un turno di riposo dopo il giallo rimediato durante l’ultimo turno di campionato contro l’Udinese. Stesso e identico tipo di discorso anche per Alessandro Deiola e Nahitan Nandez, ammoniti nella scorsa gara contro l’Atalanta e quindi impossibilitati a mettere piede in campo contro l’Inter per squalifica.

A pesare in particolar modo è l’assenza del centrocampista uruguagio, in passato accostato al club meneghino in più finestre di calciomercato. Il classe ’95, sbarcato in Sardegna nell’estate 2019 per 18 milioni di euro, ha poi giurato negli anni massima fedeltà ai rossoblù, restando a difesa di questi colori anche nella passata annata, in cui il Cagliari si è trovato a militare nel campionato di Serie B. A distanza di un bel po’ di tempo, complice naturalmente l’accordo in scadenza a giugno, potrebbe essere giunta l’ora dell’addio del laterale 28enne dall’Italia.

Nandez e il possibile addio dal Cagliari: l’Al-Ittihad ci prova nel frattempo con un ricco triennale

Nahitan Nandez, con all’attivo 32 presenze in questa prima parte e mezzo di stagione (impreziosite da 1 rete e 2 assist), potrebbe finire per separarsi dal Cagliari in estate a parametro zero.

Ad avanzare, per primo, una proposta per il classe ’95 è stato l’Al-Ittihad, club militante quest’oggi nel campionato di Saudi Pro League e che facendo riferimento alla notizia riportata da ‘Tuttosport’ avrebbe già offerto un ricco triennale al centrocampista 28enne, prossimo a spegnere 29 candeline a fine dicembre.

La formazione sarda rischia quindi di ricevere una vera e propria batosta sul mercato. Al contempo, l’intenzione dei rossoblù è quella di offrire il rinnovo di contratto al proprio numero 8, infortunatosi dapprima a fine novembre e, successivamente, anche all’inizio del nuovo anno. 159, in totale, i gettoni raccolti dal laterale uruguagio al fianco del club attualmente presieduto da Tommaso Giulini, con l’ex Boca Juniors che vanta complessivamente 5 reti e 17 assist.