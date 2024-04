Fa tutto l’agente: scambio incredibile con Immobile

Il centravanti ‘made in Italy’, accostato anche all’Inter nelle scorse settimane, potrebbe finire per lasciare la Lazio in estate

Le strade di Ciro Immobile e quella del club capitolino potrebbero finire per separarsi tra soli pochi mesi. A pesare la sensazione di non essere più un intoccabile come in passato, col classe ’90 insediato continuamente in stagione dal ‘Taty’ Castellanos.

Nonostante le 34 candeline e i diversi guai fisici riscontrati negli ultimi mesi, il centravanti originario di Torre Annunziata è ugualmente riuscito a raggiungere la doppia cifra anche in questa regular-season. Dieci, per l’appunto, le reti realizzate in questa prima parte e mezzo di stagione dal classe ’90, finito nelle settimane scorse nel mirino dell’Inter.

A Madrid è infatti andato in scena un incontro tra la dirigenza nerazzurra e il rappresentante dell’ex Torino proprio per poter discutere della situazione dell’attuale numero 17 e Capitano biancoceleste, legato a questi colori da un accordo valido sino a giugno 2026.

No, non è il club meneghino il solo ed unico sodalizio che soltanto qualche tempo fa ha mosso qualche passo nei confronti di Ciro Immobile, attaccante che in realtà piace tanto in Arabia Saudita ma anche al Napoli. Già in passato la società attualmente presieduta da Aurelio De Laurentiis aveva provato a chiudere per l’ex Borussia Dortmund e Siviglia, ma senza successo, ed ecco che a distanza di anni i destini di Immobile e quello dei ‘partenopei’ potrebbero finire per incrociarsi per davvero.

Immobile al Napoli in cambio di Simeone: l’attaccante argentino piace tanto alla Lazio

Ciro Immobile potrebbe finire per separarsi dalla Lazio per poi sposare il progetto tecnico del Napoli in estate. A percorrere la tratta inversa potrebbe essere, invece, Giovanni Simeone, attaccante che nel frattempo è finito seriamente sotto il tiro del club capitolino.

A riferirlo ‘Il Mattino’, fonte secondo cui le due parti starebbero prendendo in considerazione questa ipotesi. Ad apparecchiare il tutto potrebbe essere proprio Alessandro Moggi, figlio dell’ex dirigente della Juventus e al tempo stesso rappresentante sia dell’attaccante ‘made in Italy’ che dell’attuale numero 18 della formazione ‘partenopea’. Un eventuale scenario di mercato, questo, che taglierebbe fuori a tutti gli effetti l’Inter, club che nel frattempo ha posto in cima alla lista dei propri desideri il nome di Albert Gudmundsson per l’attacco.