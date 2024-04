L’INTER FA SUL SERIO: Gudmundsson, la ‘mossa’ di Marotta

I nerazzurri continuano a seguire in maniera concreta l’attaccante islandese, finito negli scorsi giorni anche sotto il tiro della Juventus

È quello di Albert Gudmundsson, per forza di cose, uno dei nomi che infiammerà la prossima finestra di calciomercato estiva, con la seconda punta di attuale proprietà del Genoa che a suon di ottime prestazioni è finita per attirare l’attenzione dell’Inter, club interessatosi per primo alla situazione del classe ’97.

Già 15 le reti messe a segno in stagione dal numero 11 rossoblù, tredici di queste in campionato, impreziosite da 4 assist. Di 30-35 milioni di euro la valutazione che ne fa il ‘Grifone’ del proprio gioiello, andato a segno anche nell’ultimo turno di campionato contro la Fiorentina direttamente da calcio di rigore e ora finito anche sul taccuino della Juventus.

Il piano dei nerazzurri, pronti a dire addio in estate ad Alexis Sanchez per poi accogliere Mehdi Taremi a parametro zero, è quello di provare a disfarsi alle giuste condizioni di Marko Arnautovic per poi far posto allo stesso Gudmundsson, proprio come riferito in largo anticipo da Interlive.it il 20 febbraio scorso.

Certo, non sarà facile provare a privare la formazione ligure del suo miglior talento – complice naturalmente l’esorbitante valutazione economica raggiunta dal ragazzo – ma il club meneghino proverà a far suo il calciatore grazie all’inserimento di alcune contropartite tecniche nell’affare. Chiaro che ad ‘avere il coltello dalla parte del manico’ è il Genoa, questa la ragione per cui l’Inter ha già incominciato a portarsi avanti nelle trattative, tentando così di prendere sul tempo i bianconeri.

Gudmundsson-Inter: “C’è già stato il primo sondaggio dei nerazzurri”

Nel suo editoriale per ‘Sportitalia’, il giornalista Gianluigi Longari ha analizzato il forte interesse nutrito dall’Inter per Albert Gudmundsson, rinforzo che la dirigenza meneghina proverà a regalare a Simone Inzaghi in vista della prossima stagione.

“Va segnalato il primo sondaggio dell’Inter che va oltre il semplice apprezzamento nei confronti di Albert Gudmundsson. Nel weekend scorso la dirigenza nerazzurra ha cercato di comprendere l’effettiva fattibilità dell’operazione con vista sull’estate” – si legge. “I costi sono ovviamente allineati con il rendimento monstre avuto dall’Islandese nella stagione in corso, ed i futuri campioni d’Italia non hanno ancora la certezza di potersi accostare alle richieste del Genoa. L’operazione si potrebbe costruire attraverso l’inserimento di contropartite tecniche, ma non si è ancora arrivati a quella profondità di discussione. L’idea c’è, ma andrà riaggiornata quando le dinamiche societarie saranno più chiare” – conclude Longari.