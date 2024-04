Ausilio scatenato: da Barcellona e Real, è doppio colpo Inter

I nerazzurri, una volta prenotati i colpi Taremi e Zielinski per l’estate, puntano a sistemare anche la difesa in vista della prossima stagione. Due i nuovi nomi finiti sul taccuino della dirigenza nerazzurra

Per forza di cose, l’Inter sarà costretta a rifarsi il look anche nel corso della prossima estate, periodo in cui i nerazzurri tenteranno di accogliere non soltanto i nuovi arrivati Mehdi Taremi e Piotr Zielinski a parametro zero, ma anche qualche altro profilo.

L’intenzione del club meneghino è infatti di inserire qualche nuovo tassello in difesa, reparto in cui figurano quest’oggi Stefan de Vrij e Francesco Acerbi, entrambi in forte età avanzata. Quelli di Mavropanos, Smalling e Mario Hermoso i nomi che sono finiti per essere accostati alla formazione vicecampione d’Europa in carica, anche se sul conto del difensore di attuale proprietà dell’Atletico Madrid sono arrivate secche smentite.

Resta invece Kim Min-jae il sogno per la difesa, nome che potrebbe finire per approdare a Milano soltanto nel caso in cui il Bayern Monaco dovesse aprire alla soluzione del prestito con diritto di riscatto, più o meno sui 40 milioni di euro. Questa la ragione per cui Marotta e Ausilio hanno già incominciato a guardarsi attorno, ponendo sul proprio taccuino altri profili meno costosi, in questo caso quelli di Eric Garcia e Rafa Marin, attuali tesserati di Barcellona e Real Madrid.

L’Inter punta anche Eric Garcia e Rafa Marin

Facendo riferimento a quanto riportato da ‘Tuttosport’, l’Inter avrebbe posto sotto il proprio mirino anche i nomi di Eric Garcia e Rafa Marin, rispettivamente di proprietà di Barcellona e Real Madrid e oggigiorno girati in prestito a Girona e Alaves.

Nella serata di martedì e mercoledì, il Direttore Sportivo nerazzurro, Piero Ausilio, è infatti stato avvistato dapprima in terra spagnola e successivamente in quel di Manchester, proprio per provare a intavolare alcune trattative coi due club, impegnati in Champions League contro il Psg e i ‘Citizens’. Resta soltanto da capire se il club meneghino deciderà di affondare il colpo per almeno uno di questi due calciatori, entrambi difensori centrali e legati ai rispettivi club da un accordo valido sino a giugno 2026.