Ausilio stregato dal ‘nuovo Osimhen’: Inter all’assalto

E così Piero Ausilio vorrebbe provare a inserirsi nella gara fra i big club europei per accaparrarsi il nuovo Osimhen: ecco chi è

L’Inter potrebbe alzare la manina e pronunciare un’offerta per ingaggiare un ragazzo che molti già definiscono come il “nuovo Osimhen“: soprattutto ad Ausilio, l’obiettivo piacerebbe parecchio, tanto da averlo già fatto visionare dai suoi collaboratori in varie occasioni. Parliamo di un giovane francese di origini nigeriane: un mancino dal fisico slanciato, veloce e potente.

Un classe 2006, esplosivo nella conduzione del gioco, molto mobile in campo, bravo a inserirsi e a colpire con potenza in area, di testa e con i piedi. Sì, dalla descrizione ricorda proprio Osimhen. Il che rende l’affare, di per sé, un po’ sospetto… Quando un giovane viene indicato come il nuovo questo o il nuovo quello, di solito, non riesce mai a mantenere le promesse.

Diciamo che espressioni del genere, care ai giornalisti sportivi e a certi tifosi, non hanno mai portato troppa fortuna, a nessuno. Usiamo quindi il nome vero, quello giusto: George Ilenikhena. All’Inter interessa davvero?

Qualche giorno fa, lo Zio Bergomi si è lasciato scappare un’indiscrezione rilevante: nei piani attuali dell’Inter dovrebbe esserci l’inserimento in rosa di un attaccante giovane, da far crescere in casa. Da ciò che ha detto l’ex difensore nerazzurro, dovrebbe trattarsi di un nome fin qui mai uscito, magari un ragazzo che Ausilio potrebbe aver scovato all’estero.

Ausilio su George Ilenikhena, il nuovo Osimhen

Per Bergomi, insomma, l’Inter non avrebbe alcuna intenzione di spendere per gente come Gudmundsson o Zirkzee (belli, bravi, ma troppo cari!). In questo senso, un profilo come quello di George llenikhena potrebbe davvero rientrare fra gli obiettivi di mercato.

Per la Gazzetta dello Sport, l’Inter è addirittura pronta a un’asta per “il nuovo Oshimen”. C’è però un problema di fondo: Ilenikhena, che così giovane è già un punto fermo dell’Anversa, piace a mezza Europa e costa 20 milioni. Il che rivela da subito una contraddizione formale piuttosto invadente. Se si vuole puntare su un giovane per risparmiare, perché si opta su un attaccante richiestissimo il cui prezzo parte da 20 milioni?

E allora la Gazzetta parla anche di un’alternativa. Anche lui un nuovo qualcuno. In questo caso un nuovo Mandzukic: sarebbe Anton Matkovic, classe 2006 dell’Osijek, che costa molto meno (sui 5 milioni).

Fra Matkovic e Ilenikhena ci sono molte differenze. Hanno la stessa età, ma il secondo si è già rivelato un giocatore dalla forte personalità e fisicamente adatto a confrontarsi con i grandi. Il ragazzo nato a Lagos è un centravanti veloce, dal piede mancino molto forte e abile nell’attaccare la profondità.

Si è già mosso il Barcellona

Ha giocato dapprima nelle giovanili dell’Amiens. Poi è passato nella squadra riserve (iscritta alla quinta divisione francese), con cui nella stagione 2022-2023 ha segnato 6 goal in 10 presenze. Le uscite sono state solo 10 perché sempre nel 2022, già a novembre, è stato chiamato in prima squadra.

In seconda divisione è riuscito a collezionare 17 partite di cui 3 da titolare e ha segnato 3 goal. L’anno dopo si è trasferito in Belgio per 6 milioni, all’Anversa, un club che ha sempre avuto occhio per i giovani talenti. E già a settembre ha esordito in Champions League, contro il Barcellona.

Finora ha giocato in 27 occasioni, partendo però solo 6 volte dal 1′. Ha segnato però 8 goal in campionato. 14, contando tutte le competizioni. E non è male per un diciassettenne. Ecco perché le big d’Europa, fra cui il PSG, il Tottenham e il Barcellona, si sono già fatte avanti con richieste di informazioni all’Anversa.

Pare che la dirigenza del club belga punti tutto sulla cessione del ragazzo per far cassa e risolvere gli attuali problemi economici della società. In Belgio scrivono addirittura che con i soldi della vendita si ricaveranno i soldi per ristrutturare lo stadio.