L’islandese del Genoa piace molto ai dirigenti e a Simone Inzaghi, ma oltre al prezzo c’è l’ostacolo concorrenza. Le ultime

Gudmundsson è oggi il nome forse in cima alla lista dell’Inter per rinforzare l’attacco. Anzi, per completarlo visto che è già stato preso a zero Taremi. La quinta punta, come richiesto da Inzaghi, sarà un giovane o comunque un calciatore cresciuto nel vivaio interista.

Come scritto da Interlive.it lo scorso 20 febbraio, nel pezzo in cui svelavamo che i nerazzurri avevano deciso di provare a cedere Arnautovic nel prossimo calciomercato estivo, l’islandese piace molto per le sue caratteristiche tecniche – diverse da quelle degli altri – e perché utilizzabile con gli altri attaccanti della rosa. In partcolare, ovviamente, con Lautaro e Thuram. Gli ostacoli restano due: il prezzo del cartellino, con il Genoa che parte da circa 40 milioni di euro, e la concorrenza.

Oltre alla Juventus, sul classe ’97 ci sono diversi club di Premier League. Nella fattispecie il Tottenham, col quale il ‘Grifone’ vanta eccellenti rapporti. Vedi la cessione di Dragusin nello scorso mercato invernale. Nonostante l’inibizione, in casa ‘Spurs’ Fabio Paratici ha mantenuto una grande influenza. Non a caso i londinesi hanno continuato a spendere in Italia, mettendo gli occhi in questi mesi proprio su Gudmundsson, autore di 16 gol tra campionato e Coppa Italia.

Stando a ‘TeamTalk’, nelle prossime settimane la dirigenza del Tottenham e quella del Genoa si incontreranno per fare il punto circa il possibile riscatto di Spence, la contropartita dell’affare Dragusin. I rossoblù hanno un’opzione d’acquisto fissata a circa 10 milioni e il loro obiettivo è trattenere il calciatore. Ecco allora che il club britannico potrebbe provare a offrire l’intero cartellino del laterale inglese nell’ambito dell’operazione per Gudmundsson.

Spence più un’offerta economica (28/30 milioni), così Paratici e soci potrebbero davvero mettere all’angolo sia l’Inter che la Juventus.