Carboni, la volontà dell’Inter è chiara

La dirigenza nerazzurra ha già deciso cosa fare col fantasista argentino, ora in prestito al Monza e atteso a Milano a inizio luglio

Le strade di Valentin Carboni e quella dell’Inter si incroceranno da punto e accapo nel corso della prossima estate, periodo in cui cesserà di avere validità l’accordo trovato poco meno di un anno fa tra il club meneghino e il Monza per il trasferimento a titolo temporaneo del giovane classe ’05, atteso a quel punto ad Appiano.

Due le reti messe sinora a registro in stagione dal fantasista argentino, in grado di fornire anche quattro assist alla sua prima esperienza tra i grandi. Numeri, questi, che avevano attirato le più vive attenzioni di due-tre società a partire dal gennaio scorso, vedasi l’interesse mostrato dalla Fiorentina e del West Ham nel corso della passata finestra di calciomercato invernale per l’attuale numero 21 dei brianzoli.

Carboni, che ha esordito anche in Nazionale maggiore negli scorsi mesi, è così destinato ad essere uno dei giovani più ricercati sul mercato in estate. Ne è consapevole di questo anche l’Inter, società che è ben conscia delle importanti doti tecniche possedute dal ragazzo e che è perciò disposta a puntare anche in futuro sulla promessa nativa di Buenos Aires. Al tempo stesso, però, il club meneghino resta aperto alla cessione del giovane prodotto del proprio vivaio, che non lascerà Milano per meno di 25-30 milioni di euro, proprio come riportato da Interlive.it il 7 marzo scorso.

Moggi (agente Carboni): “È un talento assoluto, sostituirà uno tra Messi e Di Maria”

Alessandro Moggi, neo rappresentante di Valentin Carboni (e al contempo di Ciro Immobile), una volta intervenuto davanti ai microfoni di ‘TMW’ ha avuto tempo e modo di soffermarsi sulla situazione legata al futuro del giovane fantasista argentino.

Queste, in tal senso, le dichiarazioni rilasciate dall’agente sul conto del calciatore ora in forza al Monza: “È un talento assoluto, in fin dei conti stiamo parlando di un 2005 convocato dalla nazionale argentina. È uno dei due calciatori che andranno a sostituire Messi e Di Maria, è lui il futuro del calcio Mondiale. Ha una valutazione importantissima, detto questo è giusto che arrivi a togliersi quanto prima le proprie soddisfazioni, senza dimenticare che già al giorno d’oggi gioca in un club come l’Inter”.