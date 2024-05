Inter, una follia di mercato: scambio secco con Vlahovic

Anche la Juventus, proprio come i nerazzurri, sarà costretta a rifarsi il look in attacco in estate. Svelato l’assurdo scenario che potrebbe finire per materializzarsi tra soli pochi mesi

A prescindere dalla permanenza o meno di Massimiliano Allegri alla guida tecnica della Juventus, i bianconeri saranno costretti per forza di cose a rinnovare il proprio assetto in estate. È l’attacco, in tal senso, uno di quei reparti che cambierà maggiormente.

Complici gli accordi di Federico Chiesa e Moise Kean in scadenza nel 2025, senza dimenticare la situazione Milik (legato a sua volta alla Vecchia Signora da un contratto valido sino a giugno 2026), la formazione pluricampione d’Italia potrebbe così finire per dire addio ai due profili di nazionalità italiana. In ballo, non va dimenticato, c’è anche la questione inerente al futuro di Dusan Vlahovic, centravanti che come già accaduto in passato sarà uno dei più ricercati sul mercato.

L’Atletico Madrid, a questo punto, uno di quei club che potrebbe provare a farsi avanti tra soli pochi mesi per il classe ’00, naturalmente a causa di Joao Felix, profilo in uscita dalla formazione su cui siede attualmente in panchina il tecnico Diego Simeone che sostanzialmente potrebbe anche finire per spuntare sul tavolo dell’Inter in estate. Un’ipotesi, questa, accennatavi da Interlive.it il 4 maggio scorso.

Niente riscatto, Joao Felix rientrerà all’Atletico: occhio all’idea di scambio con Vlahovic

Non vi è più alcun tipo di dubbio. Joao Felix, ora in prestito al Barcellona, rientrerà infatti a inizio luglio all’Atletico Madrid, club a caccia di una nuova sistemazione per il proprio tesserato che così facendo potrebbe anche finire per provare a liberarsi del classe ’99 grazie a un altro affare in via temporanea.

L’ex Benfica non rientra infatti nei piani del tecnico Diego Simeone, ragion per cui già nella settimana scorsa si è parlato di un’altra possibilità, quella che l’esterno d’attacco 24enne di nazionalità portoghese possa anche venir offerto in estate a diverse big d’Europa, Inter inclusa. Non solo. Anche la Juventus, ad esempio, è una di quelle società che potrebbe finire per trovarsi coinvolta in questo scenario, viste e considerate le età di Alvaro Morata e Antoine Griezmann sempre più in fase avanzata. Così facendo, i Colchoneros potrebbero provare a proporre alla Vecchia Signora uno scambio alla pari tra Joao Felix e Dusan Vlahovic, vecchio pallino del Cholo. Un’eventuale proposta di mercato, questa, a cui i bianconeri finirebbero per rispondere con un no secco.